L’ex volto di Uomini e Donne Federica Benincà svela il sesso del bebè che aspetta da Ettore Gliozzi

A cura di Elisabetta Murina

Federica Benincà ha svelato il sesso del bambino che aspettata da Ettore Gliozzi. Solo qualche settimana fa, con un post su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che fu la scelta di Marco Cartasegna, aveva annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Ora, sempre via social, ha svelato quale sarà il sesso del bebè che arriverà tra pochi mesi.

Federica Benincà aspetta una bambina

L'ex corteggiatrice ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae al mare in costume, con il pancione ormai al sesto mese. E proprio sulla pancia, la futura mamma ha appoggiato una tutina da neonato per svelare ai suoi oltre 300mila follower il sesso del bebè in arrivo: sarà una femminuccia. "Ti aspettiamo piccoletta", ha scritto Federica Benincà come didascalia accanto alla foto. Lei e Ettore Gliozzi aspettando dunque una bambina. Top secret, almeno per il momento, il nome della piccola. Tuttavia, in alcune storie Instagram, l'ex corteggiatrice ha fatto sapere che si sono "innamorati subito di un nome". La scoperta del sesso invece è avvenuta durante un aperitivo con alcuni amici.

La storia d'amore ta Federica Benincà e Ettore Gliozzi

In molti ricorderanno Federica Benincà per la sua partecipazione a Uomini e Donne, in qualità di di corteggiatrice. All'epoca, fu la scelta finale del tronista Marco Cartasegna e iniziò con lui una relazione durata fino al 2017. Concluso quel capitolo della sua vita, la 24enne ha ritrovato la ritrovato la felicità accanto a Ettore Gliozzi, classe 1995, calciatore del Como. I due si sono fidanzati nell'ottobre del 2018 e quest'anno festeggeranno quattro anni d'amore. Nel giorno della Festa della Mamma l'annuncio della gravidanza, con un dolce post pubblicato su Instagram: "Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano"