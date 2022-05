Federica Benincà incinta: “Mesi duri”, l’ex volto di Uomini e Donne aspetta un bebè da Ettore Gliozzi Federica Benincà fu la scelta di Marco Cartasegna a Uomini e Donne. Oggi la ritroviamo felicemente fidanzata con il calciatore Ettore Gliozzi e in dolce attesa.

A cura di Daniela Seclì

Federica Benincà è incinta. In molti ricorderanno l'ex volto di Uomini e Donne, che partecipò al programma pomeridiano di Maria De Filippi in qualità di corteggiatrice. Alla fine del suo percorso fu la scelta del tronista Marco Cartasegna. La loro relazione si è conclusa a giugno del 2017. Attualmente, Federica Benincà è felicemente fidanzata con il calciatore Ettore Gliozzi e, come anticipato, aspetta un figlio da lui.

Federica Benincà annuncia la gravidanza

Federica Benincà, nel giorno della Festa della Mamma, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con un pancino già evidente. Il suo compagno, Ettore Gliozzi, la bacia teneramente. Gli scatti sono stati accompagnati dall'annuncio della gravidanza. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è al quinto mese:

"Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ti aspettano. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi".

Chi è Ettore Gliozzi, compagno di Federica Benincà

Classe 1995, Ettore Gliozzi è nato il 23 settembre. Nella vita fa il calciatore, precisamente è un attaccante del Como. Prima di approdare a questa squadra, ha giocato nella Reggina, nel Sassuolo, nel Forlì, nel Cesena, nel Padova, nel Siena e nel Cosenza. Ettore Gliozzi e Federica Benincà si sono fidanzati il 28 ottobre 2018, dunque quest'anno festeggeranno quattro anni insieme. "Ogni giorno come se fosse il primo": ha commentato il calciatore su Instagram, parlando dell'amore che lo lega alla sua fidanzata. Al momento non è dato sapere se il bebè che arriverà tra meno di quattro mesi sia un maschietto o una femminuccia. Una cosa, però, è certa: i suoi genitori lo stanno aspettando con impazienza ed entusiasmo e non vedono l'ora di stringerlo tra le loro braccia.