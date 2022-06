Erasmo Genzini diventerà papà: “Ti abbiamo desiderato tanto, finalmente sei qui” Erasmo Genzini diventerà papà per la prima volta. L’attore ha pubblicato un video in cui si mostra con la fidanzata, Federica Esposito, visibilmente in dolce attesa.

A cura di Ilaria Costabile

Erasmo Genzini diventerà papà per la prima volta. Lo ha annunciato pubblicando un video e un post su Instagram, in cui racconta ai suoi fan la felicità per questa notizia che cambierà la sua vita. L'attore, volto noto delle fiction tv come "Che Dio ci aiuti", ha scritto una bellissima dedica alla sua compagna, con cui ha una storia d'amore da ormai diversi anni.

L'annuncio su Instagram

Una gioia incredibile per l'attore campano, che ha voluto immediatamente comunicare ai suoi fan l'inizio di questa nuova avventura, che lo porterà a diventare padre per la prima volta. La futura mamma, Federica Esposito, pubblicato alcuni scatti accompagnandoli con la frase: "Mancavi solo tu". Accanto ad un video in cui con la fidanzata camminano sul bagnasciuga, mano nella mano, Genzini scrive:

Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato…Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta…

Sei in ogni bacio della buonanotte , in ogni carezza , in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo. Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo…

Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…

L'amore con Federica Esposito

Genzini dopo le esperienze televisive è tornato alla sua più grande passione, il teatro. È stato per diverse settimane in tour con lo spettacolo "Mine Vaganti", tratto dall'omonimo film di Ferzan Ozpetek e che l'ha visto sul palco insieme a Francesco Pannofino e Carmine Recano. Nonostante una vita piuttosto movimentata e divisa tra vari set e tour teatrali, il 31enne ha sempre cercato di far conciliare i suoi impegni lavorativi con la vita privata. L'attore, infatti, vive a Napoli con la sua compagna e non troppo lontano dalla sua famiglia. La coppia ha deciso di andare a vivere insieme lo scorso anno, a marzo 2021, ed è a gennaio 2022 che hanno finalmente coronato il loro sogno.