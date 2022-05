Luigi Mastroianni diventerà papà: “La cosa più bella che potesse accadere” Luigi Mastroianni diventerà presto papà. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la bella notizia sui social, dopo due anni di fidanzamento con la sua Anna, ora sono pronti per diventare genitori.

A cura di Ilaria Costabile

Luigi Mastroianni, l'ex tronista di Uomini e Donne, sta per diventare papà. La notizia è arrivata sui social dove il volto del dating show ha pubblicato alcuni scatti che testimoniano l'arrivo di un bebè. Un test di gravidanza, l'ecografia e il pancione della sua Anna Scuderi.

L'annuncio su Instagram

"La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio" scrive Mastroianni accanto agli scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una notizia che riempie la coppia di immensa gioia e che rappresenta un traguardo importante per i due che, ormai, stanno insieme da qualche tempo e si mostrano più innamorati che mai. Sotto al post tantissimi i commenti di volti noti del dating show che si sono congratulati con i futuri genitori, tra messaggi di auguri e di felicità per l'arrivo di questo bambino che allarga così la famiglia, in attesa di un eventuale matrimonio che, quindi, potrebbe arrivare a breve.

L'amore di Luigi Mastroianni e Anna Scuderi

Mastroianni ha immediatamente ringraziato i suoi follower che lo hanno subito tempestato di messaggi e direct per gioire insieme della bella notizia. Il 29enne siciliano appena due anni fa aveva presentato sui social la sua fidanzata, Anna, in occasione della sua laurea. In quel frangente aveva dichiarato di essere felice al suo fianco, cosa che ha ribadito anche di recente nel farle gli auguri per il suo compleanno, scrivendo: "A te che sei entrata nella mia vita e mi hai reso migliore. A te che sei straordinariamente bella e unica. A te che sai essere leggera quando serve, pensante quando c’è bisogno […] a te che sei straordinariamente quello che cercavo. Ti amo". Una dichiarazione d'amore bellissima e intensa a dimostrazione di un innamoramento sincero, che sostiene una storia importante e destinata a durare nel tempo.