Fedez fa un collage di foto e spiega a Leone: “I ricordi sono la cosa più bella che abbiamo” Fedez organizza una sorpresa per Chiara Ferragni e Leone riempendo di polaroid una parete con tutti i momenti più belli passati insieme. Poi spiega al bimbo: “Lo capirai da grande amore, che queste sono le cose più importanti”.

A cura di Giulia Turco

Fedez si lascia andare al romanticismo durante una domenica milanese e decide di organizzare una sorpresa dedicata a Chiara Ferragni e al piccolo Leone. È un collage di foto, decine di polaroid incollate al muro col nastro adesivo. Una sull'altra, le immagini si sovrappongono per ricordare alcuni dei più bei momenti trascorsi insieme alla sua famiglia, che ora ancor più di prima è per il rapper la cosa più importante.

La romantica sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni

C'è la nascita di Vittoria, le foto scattate da Leo, le feste con i travestimenti più improbabili. Una volta finito il collage il rapper mostra la sua opera al bimbo: "Lo capirai da grande amore, che queste sono le cose più importanti: i bei ricordi sono le cose più belle che abbiamo" e lo invita a portare la mamma, ad occhi chiusi, per godersi la sorpresa. In sottofondo, l'audio del brano ‘Favorisca i sentimenti‘, tratto da uno dei suoi live.

Dopo la malattia le priorità di Fedez sono cambiate

“Quando affronti delle esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che ti dai è veder crescere i tuoi figli. Ecco, questa cosa ti dà uno spirito diverso”, così Fedez si è raccontato a margine della presentazione del suo nuovo progetto a scopo benefico con J-Ax. Di recente infatti, dopo anni di silenzio, i due rapper hanno deciso di tornare a riavvicinarsi e dar vita ad una collaborazione, mettendo per sempre da parte i vecchi rancori e tenendo solo il positivo. Nella sua nuova fase di vita dopo la malattia un tassello fondamentale è rappresentato dalla moglie Chiara Ferragni, una presenza costante al suo fianco: “Tutte le esperienze che ho affrontato con lei, tutto quello che è successo e che abbiamo vissuto insieme non poteva che intensificare il nostro rapporto. Ci diciamo sempre che non siamo più solo una coppia, siamo una vera squadra".