Luciana Littizzetto conduce Che Tempo Che Fa con un cerotto in fronte, cosa le è successo

A cura di Elisabetta Murina

Luciana Littizzetto ha aperto la puntata di Che Tempo Che fa del 15 maggio con un cerotto sulla fronte. La comica e conduttrice ha subito spiegato al pubblico e al collega Fabio Fazio cosa le è successo: "Sono caduta da seduta! Guarda che non è una roba facile!".

Cosa è successo a Luciana Littizzetto

Con la sua immancabile ironica, la comica torinese ha raccontato il piccolo incidente che le è capitato e che l'ha costretta a presentarsi in diretta con un grande cerotto bianco sulla fronte. Littizzetto, ridendo, ha spiegato di essere caduta mentre era seduta: "Sono caduta da seduta! Guarda che non è una roba facile!". La "colpa" è del suo cane, con il quale era uscita a fare una passeggiata. Era seduta al bar, bevendo un crodino, quando il piccolo animale ha visto un piccone in lontananza e ha iniziato a correre, facendole perdere l'equilibrio:

Prima sono andata alla Consolata, poi sono uscita e davanti c'è una piazzetta molto carina e ho preso un crodino. Ero con il cane, stavo chiacchierando con un amico. Il cane ha visto un piccione e mi sono ribaltata con la sedia, cadendo con la faccia. Una maschera di sangue. È un cane piccolo, però quando vede i piccioni impazzisce.

L'intervento di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa

Luciana Littizzetto ha poi iniziato la puntata leggendo al pubblico la sua "letterina" indirizzata a Elisabetta Franchi, la stilista che è finita al centro di polemiche per aver detto di assumere nella sua azienda solo donne sopra gli "anta", che hanno già avuto figli. Con un pizzico di ironica, la comica ha detto: