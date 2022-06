Claudia Dionigi incinta: “Quando Lorenzo ha visto il test sul letto è corso da me piangendo” Claudia Dionigi ha raccontato su Instagram come ha scoperto di essere incinta: ha fatto il test da sola, ore dopo ha comunicato l’esito al futuro papà Lorenzo Riccardi. “Lo desideravamo da tanto e ci provavamo già da quasi un anno”

A cura di Gaia Martino

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi con un video su Instagram hanno annunciato che presto diventeranno genitori. La coppia nata a Uomini e Donne nel 2019 ha deciso di mettere su famiglia: a dicembre 2022 nascerà il loro primo figlio. In queste ore hanno ricevuto tantissimi messaggi di auguri da parte di ex volti del dating show di Maria De Filippi e i fan più curiosi ora stanno chiedendo i retroscena della gravidanza: a rispondere alle loro domande ci ha pensato l'ex corteggiatrice. "Lo desideravamo da tanto e ci provavamo già da quasi un anno. Poi è arrivata questa gioia quando meno ce lo aspettavamo".

Claudia Dionigi racconta la sua gravidanza

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta da 14 settimane: con alcune IG story ha risposto alle domande dei suoi fan, è entrata già nel quarto mese, ha spiegato. Nonostante la sua pancia sia ancora piccola, il bimbo che porta in grembo già scalcia: "Giravolte a non finire, se continua così già sappiamo da chi prenderà" ha scherzato, riferendosi al fidanzato Lorenzo Riccardi.

Adesso sto meglio, giusto la stanchezza e il sonno si fanno sentire. I primi mesi ho avuto tante nausee, perennemente per tutto il giorno. Ma va benissimo così.

Ha continuato raccontato il momento in cui ha scoperto di essere incinta: "Il 19 aprile ho fatto il test a casa da sola, non ci speravo perché ci ero rimasta male già altre volte ma mi sentivo strana e avevo doloretti da ciclo diversi dal solito". Ha spiegato di aver iniziato a tremare quando è risultato positivo: "Non ci credevo che erano uscire due linee, alla fine mi sono messa a piangere perché era tutto vero". Dovrebbe partorire il 21 dicembre 2022 e a luglio scopriranno se sarà maschietto o femminuccia.

Come l'ha annunciato a papà Lorenzo Riccardi

Ad una domanda di un utente "Come l'hai detto al Cobra?", Claudia Dionigi ha spiegato di aver aspettato il pomeriggio per dargli l'annuncio.

È tornato a casa e facevo finta di niente. Poi lui doveva provarsi il famoso abito per la sfilata a Barcellona e lo aveva messo sul letto. Io ho preso il test e gliel'ho poggiato lì sopra la camicia. Ho sentito silenzio per un po', poi è venuto verso di me con il test in mano e le lacrime che gli scendevano.

L'ex corteggiatrice ha sottolineato di non aver filmato quel momento perché troppo speciale ed intimo: "Volevo che fosse soltanto mio e suo, ci siamo abbracciati commossi e credetemi ho sentito tanto tanto amore".