Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne diventeranno genitori: “Ti aspettiamo” Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata all’interno di Uomini e Donne nel 2019, diventeranno presto genitori. L’annuncio con un video su Instagram in cui l’ex corteggiatrice mostra per la prima volta il pancione e annuncia di essere incinta: “Mamma e Papà ti amano già alla follia e ti aspettano più che mai”.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno genitori. L'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato via Instagram di essere in dolce attesa del primo bebè dal compagno conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. La coppia è uscita insieme dal programma nel 2019 e da allora non si è più separata.

L'annuncio della gravidanza

Negli ultimi tempi alcuni fan della coppia avevano notato una pancia sospetta che aveva fatto pensare a una gravidanza per l'ex corteggiatrice. Oggi, 22 giugno, i rumors sono stati confermati e Caludia Dionigi ha ufficialmente annunciato di essere incinta con un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, insieme al compagno Lorenzo Riccardi. "Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli…" -ha scritto la futura mamma –"ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che maiIl nostro fagiolino/a".

Il selfie pubblicato da Lorenzo Riccardi

Anche il futuro papà ha pubblicato su Instagram un selfie che lo ritrae con il test di gravidanza tra le mani nel giorno in cui ha scoperto che sarebbe diventato papà, il 19 aprile 2022, come si legge dalla didascalia. Claudia Dionigi quindi sarebbe incinta di circa due mesi e il sesso del bebé non è ancora stato svelato.

La storia d'amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno partecipato a Uomini e Donne nel 2019. Lui era uno dei tronisti, mentre lei una delle sue corteggiatrici. Arrivati alla scelta finale, l'allora 23enne ha deciso di uscire dal programma con Claudia e da allora non si sono più lasciati. Si sono trasferiti a Milano, dove convivono, e hanno rafforzato sempre di più il loro amore, nato proprio sotto le telecamere. Ora sono pronti ad allargare la famiglia e ad accogliere un nuovo membro.