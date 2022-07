Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi svelano il sesso del loro primo bebè in arrivo Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia nata all’interno di Uomini e Donne, hanno svelato il sesso del loro primo bebè in arrivo: sarà una femminuccia. L’annuncio con un breve video via Instagram: “Ti aspettiamo amore nostro”.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno svelato il sesso del primo bebè in arrivo. Solo qualche settimana fa l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva dato via Instagram la lieta notizia di essere in dolce attesa. La coppia si è conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi nel 2019 e da allora non si è più separata.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano una bambina

L'annuncio del sesso è arrivato con un breve video pubblicato sui rispetti profili Instagram. Sullo sfondo di un giardino decorato sia di azzurro che di rosa, i futuri genitori hanno aperto un armadio dal quale sono sbucati all'improvviso palloncini di colore rosa. Il primo figlio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sarà una femminuccia. Immensa la gioia della coppia, che ha voluto condividere sui social il momento della scoperta del sesso del bebè. "Ti aspettiamo amore nostro", hanno scritto sui social accompagnando la didascalia a un fiocchetto di colore rosa.

L'annuncio della gravidanza e l'amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

"Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli…". Con queste parole e un breve video, lo scorso 22 giugno la coppia nata all'interno di Uomini e Donne ha annunciato ufficialmente che presto accoglierà in famiglia il primo bebè. Il futuro papà ha pubblicato anche un selfie che lo ritrae con il test di gravidanza in mano, risalente allo scorso aprile, quando ha scoperto che la fidanzata era in dolce attesa.

I due si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi nel 2019: lui era un tronista, mentre lei una delle sue corteggiatrici. Arrivati alla scelta finale, l'allora 23enne ha deciso di uscire dal programma con Claudia e da allora non si sono più lasciati. Si sono trasferiti a Milano, dove convivono, e hanno rafforzato sempre di più il loro amore, nato proprio sotto le telecamere.