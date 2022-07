Alice Campello e Alvaro Morata svelano ufficialmente il sesso del quarto bebè in arrivo Alvaro Morata e Alice Campello hanno ufficialmente annunciato il sesso del loro quarto bebè: sarà una femminuccia. “Principessa ti stiamo aspettando”, ha scritto via Instagram la coppia in attesa di stringere tra le braccia la prima piccola di casa.

A cura di Elisabetta Murina

Prima erano solo indiscrezioni, ora è arrivata l'ufficialità: Alice Campello e Alvaro Morata aspettano una femminuccia. Per l'influencer e il calciatore spagnolo is tratta del quarto figlio insieme, dopo tre maschietti. L'annuncio con un post su Instagram.

L'annuncio del sesso del bebè

"Volevo una principessa, mi vedevo già con una cucciolina in mano", diceva l'attaccante della Juventus quando la moglie aveva finto, per scherzo, di essere incinta. E ora che la prima femminuccia arriverà davvero, i futuri genitori non potrebbero che essere più felici di così. Il sesso del bebè era già stato anticipato da alcune indiscrezioni diffuse da Il Corriere della Sera ed è stato confermato con un post pubblicato su Instagram da Alvaro Morata e Alice Campello. Nella foto pubblicata sui social si baciano e si stringono forte uno all'altra, mentre alle loro spalle il cielo si tinge di una scia di colore rosa. "Ti stiamo aspettando principessa" è il breve messaggio che accompagna la foto.

La famiglia di Alvaro Morata e Alice Campello

Lo scorso 17 giugno, la coppia ha festeggiato il quinto anniversario di matrimonio a Venezia, la romantica città dove tutto era iniziato nel 2017 e nella quale si sono giurati amore eterno la prima volta. Alvaro Morata e Alice Campello si sono conosciuti nel periodo in cui il calciatore, dal 2014 al 2016, giocava in Spagna e da allora non si sono più separati. L'anno successivo le nozze e poi la nascita dei primi due figli, gemelli, Alessandro e Leo. La famiglia poi si è allegata ancora con l'arrivo di Edoardo. E ora la coppi si prepara ad accogliere in casa la prima femminuccia, di cui non è ancora stato svelato il nome né il mese di nascita.