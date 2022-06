Alice Campello incinta: “Non sappiamo ancora il sesso, ho la pancia distrutta ma sono felice” Alla sua quarta gravidanza, Alice Campello ammette di avere “la pancia distrutta”: nonostante il suo fisico sia cambiato è felice di poter accogliere un nuovo bebé nella sua famiglia. Papà Alvaro Morata sostiene sia un altro maschio, ma “il sesso non lo conosciamo ancora”.

A cura di Gaia Martino

Alice Campello e Alvaro Morata aspettano il loro quarto figlio. Dopo aver celebrato il quinto anniversario di matrimonio, hanno dato l'annuncio: "Baby 4 is coming" hanno scritto su Instagram a corredo di una fotografia di famiglia nella quale papà Alvaro e i loro tre maschietti baciano il pancino della mamma.

Il Corriere della Sera aveva anticipato che si sarebbe trattato di una femminuccia, ma l'influencer, rispondendo alle domande dei fan, ha confessato di non conoscere ancora il sesso del bebé che porta in grembo.

Alice Campello e Alvaro Morata genitori per la quarta volta pensano al nome

Si parlava già di femminuccia in arrivo ma per Alice Campello e Alvaro Morata il sesso del bebé è ancora sconosciuto. L'influencer si è dedicata ai suoi follower ieri sera e ad una domanda in merito a questo argomento ha risposto: "Non sappiamo ancora il sesso, non vedo l'ora di scoprirlo. Alvaro dice che sicuramente sarà un altro maschio, ma c'è Eleonora Brunacci Di Vaio che mi da qualche speranza". Ha fatto riferimento alla moglie di Mariano Di Vaio che dopo tre maschietti ha partorito una femminuccia: vorrebbe che le cose andassero esattamente così.

Appena conoscerà il sesso del bambino che porta in grembo deciderà il nome, per ora ne ha pensati diversi: Bella, Vittoria, Lia o Africa se è bambina, Federico o Santiago se maschio. "Ho finito le risorse per i maschi, ne ho già dati tre" ha commentato.

La confessione sul fisico alla quarta gravidanza

Ha iniziato da poco la sua quarta gravidanza e nonostante il suo fisico sia cambiato, continua ad essere più che felice. Un utente le ha chiesto se avesse paura del cambiamento estetico dopo le gravidanze. "Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita, per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico" ha scritto l'influencer.