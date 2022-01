Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci genitori per la quarta volta: “È nata Mia Annabelle” Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono diventati genitori per la quarta volta. È nata la piccola Mia Annabelle, la prima femmina dopo ben tre maschietti.

A cura di Ilaria Costabile

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci sono diventati genitori per la quarta volta, la modella ha dato alla luce Mia Annabelle, la prima femmina dopo ben tre maschietti che la coppia ha avuto negli anni subito dopo il matrimonio. Ad annunciare l'arrivo della piccola di casa è stato l'influencer che ha pubblicato uno scatto della manina con attorno il braccialetto dell'ospedale, circondata dalle mani di mamma e papà.

L'annuncio su Instagram

Una foto dolcissima, accompagnata da un breve messaggio in cui modello comunica la nascita della sua prima figlia, e poi fa intendere ai suoi fan che il parto è stato un po' più complicato rispetto a quelli precedenti, ma che la moglie è riuscita a superare tutto, dimostrando di avere una grande forza:

Il Signore ha fatto grandi cose per noi, e noi siamo pieni di gioia" salmo: 126. Benvenuta a Mia Annabelle Di Vaio

È stato un giorno difficile, probabilmente il più difficile dei 4, ma Dio è stato più grande che mai e ha vegliato su mia moglie e la principessa !!! Grazie per i vostri messaggi famiglia, vi amiamo tanto, Ele è ok ora !!! Gli farà piacere leggere i vostri messaggi quando si sveglierà !!

La quarta gravidanza

La coppiaaveva annunciato la scorsa estate di essere nuovamente in dolce attesa e stavolta di aspettare una femmina. Con loro anche i piccoli Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah rispettivamente 5, 3 e 2 anni, che hanno accolto con gioia l'arrivo di una sorellina nella loro già numerosa famiglia. Sia Mariano Di Vaio che Eleonora Brunacci si sono sorpresi una volta scoperta la gravidanza, ma avevano commentato l'accaduto dicendo: "Dio sa cosa è meglio per noi". In effetti entrambi avevano manifestato il desiderio di mettere al mondo una femminuccia e, infatti, ecco che la piccola Mia Annabele ha realizzato il sogno della sua mamma e del suo papà.