Mariano Di Vaio in ospedale dopo un infortunio: “Incidente con una racchetta” Mariano Di Vaio è stato colpito sul naso da una racchetta da padel ed è corso in ospedale. Ai follower si è mostrato con il viso insanguinato, ma li ha poi rassicurati sulle sue condizioni di salute e insieme al figlio ha raccontato cosa è successo.

A cura di Elisabetta Murina

Mariano Di Vaio ha avuto un brutto incidente con una racchetta da padel. In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l'influencer e modello, da poco papà per la quarta volta, si riprende dall'ambulanza con le mani sporche di sangue e il ghiaccio sul naso. Il video ha fatto allarmare i fan, ma lui li ha subito rassicurati sulle sue condizioni di salute.

Mariano Di Vaio in ambulanza con il viso insanguinato

Direttamente dall'interno dell'ambulanza, Mariano Di Vaio ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui tiene il ghiaccio appoggiato al naso e si mostra con le mani e il viso sporchi di sangue. Nonostante le condizioni, prova comunque a mostrarsi sorridente per sdrammatizzare la situazione: "Raga tutto regolare… mi sa che tocca rifare il nasino… comunque sto bene".

Qualche ora più tardi il modello torna a mostrarsi in video, questa volta fuori dall'ospedale, per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: "Ciao ragazzi, eccomi dopo quattro ore all'ospedale, non mi hanno fatto niente, non mangio da stamattina. Dovrò tornarci tra 3 giorni". E mostra il naso di profilo, coperto da cerotti, spiegando di non volersi riprendere frontalmente perché "è davvero brutto".

Il figlio Filiberto racconta cosa è successo

Per raccontare ai fan cosa è successo, Mariano Di Vaio sceglie il suo terzo genito, Filiberto Noah, riprendendolo in alcune storie Instagram. Il piccolo, con il suo aiuto, racconta che il papà è stato colpito da una racchetta sul naso mentre giocava a padel, ma per fortuna si tratta solo di una brutta botta e non dovrebbe esserci niente di rotto.