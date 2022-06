Alice Campello è incinta del quarto figlio con Alvaro Morata: “È in arrivo la femminuccia” L’influencer, 27 anni, è incinta del quarto figlio. La conferma arriva dai profili social di Alice Campello e Alvaro Mortata che insieme ai loro tre figli posano per uno scatto di famiglia. Secondo le indiscrezioni, questa volta sarebbe una bambina.

A cura di Giulia Turco

Alice Campello è di nuovo incinta. L'influencer e Alvaro Morata, che pochi giorni fa hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio, aspettano il quarto figlio. L'annuncio è arrivato con un post di famiglia pubblicato sui social, dopo che le indiscrezioni sulla presunta quarta gravidanza della modella classe 1995 circolavano da diverso tempo. Il loro desiderio era infatti quello di allargare la famiglia con la tanto attesa femminuccia.

Alice Campello aspetterebbe una bambina

"Volevo una principessa, mi vedevo già con una cucciolina in mano", diceva l'attaccante della Juventus con le lacrime agli occhi quando lo scorso anno la moglie aveva finto, per scherzo, di essere incinta per la quarta vota. Questa volta è tutto vero e chissà quanti pianti di gioia avrà fatto Alvaro Morata alla notizia di diventare padre per la quarta volta. In quanto al sesso, il Corriere della Sera anticipa che "i ben informati sostengono sia una femmina". Dopo i due gemelli, Leonardo e Alessandro nati il 29 luglio del 2018, e il piccolo Edoardo arrivato in famiglia il 29 settembre di due anni dopo, una bimba andrebbe a completare il quadretto familiare.

L’anniversario di nozze e il battesimo dei bambini

Il 17 giugno la coppia ha festeggiato il loro quinto anniversario di nozze a Venezia, dove tutto era iniziato nel 2017 alla presenza di oltre 400 invitati. Questa volta un party più intimo, ma non meno elegante, ha celebrato i loro primi cinque anni dal matrimonio e il battesimo dei loro tre bambini nella stessa data. All’evento erano presenti Anamoya Calzado, amica della sposa, i neo sposi Beatrice Valli e Marco Fantini, Michela Quattrociocche e alcuni calciatori bianconeri, da Matthijs de Ligt a Nicolò Fagioli. “Per me vali più di tutti i trofei e dei soldi del mondo”, era stata la dedica dell’attaccante.