Nicolas rivede la madre e la sorella incinta e si emoziona: “Quando la salutai non aveva pancia”

A cura di Gaia Martino

Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell'Isola dei Famosi 2022, eletto nella puntata di andata in onda ieri sera, lunedì 13 giugno: "Mi sorprende, sono contento e stupito" ha commentato ringraziando poi il pubblico. Per l'attore ieri è stata una serata speciale, oltre all'esito del televoto ha ricevuto una sorpresa da parte della mamma e della sorella.

La sorpresa per Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha ricevuto un videomessaggio da parte della mamma e della sorella nella puntata dell'Isola ieri sera. "Ciao amore, volevi sentire la voce di mamma, eccola. Hai superato te stesso, continua così. Non vedo l'ora di rivederti" ha detto mamma Eleonora. Al suo fianco anche la sorella in dolce attesa. "Sono due volte che quando tu parli tuo nipote fa le capriole. Sei stato fortissimo, goditi le ultime due settimane col sorriso. Siamo tutti qua, ci manchi tanto" sono state le sue parole. A queste Nicolas Vaporidis non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione: l'ultima volta che aveva visto la sorella aveva appena iniziato la gravidanza e quindi aveva una pancia molto piccola. Rivederla agli sgoccioli della gravidanza è stata una grande emozione.

Nicolas emozionato scoppia in lacrime

Nicolas Vaporidis è scoppiato in lacrime dopo aver visto la mamma e la sorella incinta. "Divento zio, nasce ad agosto ed è un maschio, si chiamerà Vittorio. Sono contenta di vederla così, non ho avuto modo di vederla, di stare con lei nella sua prima gravidanza, l'avevo lasciata che aveva una pancetta, ora ha una pancia enorme. Sono contento di sentire la sua voce, di sapere che sta bene, di vedere mamma". Dopo l'avventura all'Isola ha deciso di voler portare la sua mamma in vacanza: "Vorrei anche semplicemente che venisse a Londra, che passasse del tempo con me. So che le piacerebbe stare insieme e io non gliel'ho mai concesso e recupererò" ha ammesso con la voce rotta dal pianto.