Erasmo Genzini presto papà, svelato il nome del figlio che aspetta dalla compagna Federica Esposito Erasmo Genzini, attore noto per il suo ruolo in Che Dio ci Aiuti, e la fidanzata Federica Esposito hanno svelato il nome del loro primo figlio. Sarà un maschietto e si chiamerà Espedito.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'annuncio del sesso, Erasmo Genzini e la compagna Federica Esposito hanno svelato sui social anche il nome del bebè in arrivo. La coppia ha dato la notizia con un breve video pubblicato su Instagram e riferito proprio al giorno del gender reveal.

Come si chiamerà il primo figlio di Erasmo Genzini e Federica Esposito

Il primo figlio che l'attore di Che Dio ci Aiuti aspetta dalla compagna Federica Esposito si chiamerà Espedito. Un nome particolare quello scelto dalla coppia, rivelato ai presenti lo stesso giorno dell'annuncio del sesso ma tenuto nascosto sui social fino a oggi. "Momenti di intensa felicità che non dimenticheremo mai…l’amore ,gli abbracci, l’affetto che ci circonda da sempre. Sono grata per tutto questo. Aspettiamo solo te… Espedito", hanno scritto i futuri genitori ad accompagnare il video in cui per la prima volta si legge, su un palloncino bianco con una scritta di colore azzurro, il nome del piccolo.

Il momento del Gender Reveal

Per annunciare il sesso del bebè in arrivo, Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno organizzato una festa in una location da sogno, a Castellamare di Stabia, affacciata sul golfo di Napoli. Nel video pubblicato sui social durante il gender party, la coppia si tiene per mano mentre i presenti fanno il conto alla rovescia per i fuochi d'artificio. Una scia azzurra si alza nel cielo e annuncia a tutti che il bambino in arrivo sarà un maschio. Una grande emozione per i futuri genitori e gli invitati. "La tua mamma l'ha sentito dal primo giorno che saresti stato un maschietto", ha scritto Federica Esposito ad accompagnare il video sui social.