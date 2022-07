Giusy Buscemi incinta dà l’ultimo esame all’Università: “La tesi più in là, prima la nascita” Giusy Buscemi è ufficialmente una laureanda dell’Università La Sapienza di Roma. L’attrice di Doc 2- Nelle tue mani ha dato l’ultimo esame mentre è in dolce attesa del terzo figlio dal marito Jan Michelini. La tesi, per il momento, è posticipata perché “prima bisognerà far nascere una nuova Creatura”.

A cura di Elisabetta Murina

Futura mamma e futura laureata. Giusy Buscemi ha dato l'ultimo esame del suo percorso universitario mentre è in dolce attesa del terzo figlio dal marito Jan Michelini. Un traguardo che l'attrice di Doc 2- Nelle tue mani ha voluto condividere con gioia sui social: "Con tanta fatica sono quasi arrivata alla fine di questo percorso". L'ultimo gradino è la tesi di laurea, che però arriverà dopo la nascita del maschietto, a cui ormai manca solo qualche mese.

Il post di Giusy Buscemi

Giusy Buscemi è iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma. Dopo un lungo percorso, dove più volte è stata tentata di lasciare tutto, l'attrice ha ufficialmente finito gli esami del suo corso di studi. Con qualche scatto davanti all'edificio della sua facoltà e gli appunti usati per studiare, la futura mamma ha voluto dare la bella notizia:

Ieri ho finito tutti gli esami universitari! Yuhuuu! Tante, troppe volte ho sentito la tentazione di mollare, di dire a me stessa “ma chi me lo fa fare!”…eppure con tanta fatica sono quasi arrivata alla fine di questo bellissimo percorso… (grazie sopratutto a chi mi ha incoraggiata ogni giorno a non mollare!!). É strano come si passi in un attimo dall’ansia per l’esame, alla nostalgia dello studio…

Prima di inossare la corona d'alloro, l'interprete della psicologa Lucia Ferrari in Doc2 dovrà superare lo scoglio della tesi, che però per il momento ha deciso di lasciare in sospeso per occuparsi del bebè in arrivo: "Della tesi me ne occuperò un po’ più in là… prima bisognerà far nascere una nuova Creatura, rimettersi in forma ed iniziare un bellissimo set dolomitico!!!… del resto, un giorno alla volta!".

La gravidanza e l'amore per Jan Michelini

Qualche mese fa, l'attrice 29enne ha annunciato via social di essere in dolce attesa del suo terzo figlio con il marito Jan Michelini, dopo Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Una lieta notizia che aveva già anticipato ospite nel salotto di Verissimo, nella puntata del 27 febbraio: "Io e Jan Michelini stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate. Se sarà maschio o femmina? Lo so già, sarà un maschio". Al fianco di Giusy Buscemi, anche in questa nuova avventura familiare, c'è il marito e regista Jan Michelini. I due si sono sposati nel 2017 dopo tre anni di fidanzamento e hanno ben 13 anni di differenza, anche se questo non ha mai rappresentato un problema per il loro rapporto.