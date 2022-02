Giusy Buscemi è incinta, l’annuncio dell’attrice di Doc 2: “Con Jan Michelini aspettiamo un maschio” Giusy Buscemi, attrice che interpreta la psicologa Lucia Ferrari nella serie Doc 2 – Nelle tue mani, è incinta. A Verissimo, ha svelato di aspettare il terzo figlio dal regista Jan Michelini.

A cura di Daniela Seclì

Giusy Buscemi interpreta la psicologa Lucia Ferrari nella serie Doc 2 – Nelle tue mani. L'attrice ha annunciato nel programma Verissimo di essere incinta. Il maschietto, che nascerà in estate, è il terzo figlio con il marito Jan Michelini. Nel 2018, infatti, è nata Caterina Maria, mentre nel 2019 è nato Pietro Maria.

L'attrice di Doc 2 annuncia la gravidanza

Giusy Buscemi ha dato il lieto annuncio, nel corso della puntata di Verissimo di domenica 27 febbraio. L'attrice di Doc 2 – Nelle tue mani ha fatto sapere:

"Diciamolo pure, tanto so che qui si danno solo belle notizie. Quindi sì, sono incinta di nuovo. Io e Jan Michelini stiamo aspettando il terzo figlio. Nascerà in piena estate. Se sarà maschio o femmina? Lo so già, sarà un maschio. La figlia grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l'unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile in casa. Sono tanto felice. È arrivato un po' a sorpresa, però come tutte le cose che mi sono successe nella vita, poi bisogna saperle accogliere".

Giusy Buscemi è sposata con il regista Jan Michelini

Giusy Buscemi ha raccontato a Silvia Toffanin, come è nato l'amore con Jan Michelini. Tra loro non è stato un colpo di fulmine, ma quando la vita gli ha permesso di ritrovarsi, non si sono più lasciati: "Io e Jan ci siamo visti la prima volta a un evento di beneficenza, dove però non è stato proprio un colpo di fulmine. Avevamo entrambi dei pregiudizi sull'altro. Io ero appena arrivata a Roma, pensavo solo alla carriera, a come crescere professionalmente. L'idea di avere una famiglia era proprio lontana da me. Allo stesso modo, lui mi vedeva come una ragazza ancora alle prime armi. Però, poi, ci siamo rivisti su un set per caso (il set della fiction Don Matteo, ndr). Da lì è scoppiato tutto. È nato l'amore". Infine, ha svelato come è avvenuta la proposta di matrimonio: