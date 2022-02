Silvia Mazzieri di Doc 2 è incinta, il compagno è l’attore Yari Gugliucci Silvia Mazzieri, l’attrice che interpreta Alba Patrizi nella fiction Doc 2-Nelle tue mani, è incinta. Il compagno è Yari Gugliucci, anche lui attore, di 19 anni più grande. L’annuncio con un post via Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Il 23 febbraio per Silvia Mazzieri è un giorno doppiamente speciale. L'attrice che interpreta Alba Patrizi nella serie di successo Doc 2- Nelle tue mani compie oggi 29 anni e dà una bella notizia ai fan: è incinta del suo primo figlio. Il compagno e futuro papà è l'attore Yari Gugliucci, di recente sul piccolo schermo con le fiction Luce dei tuoi occhi e I Bastardi di Pizzofalcone 3. L'annuncio con un tenero scatto pubblicato su Instagram.

L'annuncio della gravidanza

Nel giorno del suo 29esimo compleanno, l'attrice ha voluto annunciare via Instagram un altro motivo per cui festeggiare: è incinta del primo figlio. Sul suo profilo ha condiviso una foto che la ritrae con il pancione in vista insieme al compagno Yari Gugliucci, scrivendo: "Il mio regalo più grande, VOI". Non si sa ancora quando nascerà il piccolo, né quale sia il suo sesso.

Chi è Yari Gugliucci, compagno di Silvia Mazzieri

Silvia Mazzieri è legata a Yari Gugliucci, anche lui attore di professione, di 19 anni più grande. Il futuro papà ha alle spalle una carriera nel mondo del cinema e soprattutto della televisione. Ha recitato in diverse fiction, come le ultime I Bastardi di Pizzofalcone 3 e Luce dei Tuoi Occhi, entrambe in onda su Canale 5. Ha anche collaborato con molti registi, come Lina Wertmuller, i Fratelli Tavani e Federico Zampaglione. Non si hanno molti dettagli della sua storia d'amore con Silvia Mazzieri, che ora è impegnata sul piccolo schermo con il ruolo di Ambra Patrizi nella serie di successo Doc 2- Nelle tue mani.