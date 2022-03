Il primo reality show italiano su Netflix, Matilde Gioli nel ruolo di conduttrice È in arrivo il primo reality show su Netflix Italia. Prodotto da Banijay è ambientato in Messico e stando alle indiscrezioni potrebbe essere Matilde Gioli attrice di Doc 2 a guidarne la narrazione.

A cura di Giulia Turco

Netflix Italia sta per presentare il suo primo reality show. Il nuovo format, prossimamente disponibile sulla piattaforma, è stato prodotto da Banijay, il colosso internazionale che realizza la maggior parte dei format per la tv generalista e che ora si prepara a lanciarsi nel mondo dello streaming. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma le voci più insistenti parlano di Matilde Gioli, l'attrice reduce dall'enorme successo della fiction Rai Doc – Nelle tue mani 2, come volto in conduzione al nuovo programma.

In cosa consiste il primo reality show italiano su Netflix

Stando a quanto rivela Davidemaggio.it, il progetto in cantiere dovrebbe tradursi in un reality montato in una serie di episodi e senza studio. Sarà ambientato in Messico e vedrà protagonisti un gruppo di giovani, tra i 18 e i 23 anni, ancorati al sogno di vivere sempre in vacanza. Convinti di vivere un'esperienza di lusso e divertimento, saranno poi messi al lavoro e le loro reazioni saranno oggetto della narrazione. Tutti gli episodi sarebbero già stati confezionati, dunque a breve dovrebbe arrivare il lancio sulla piattaforma per il nuovo format, del quale non è ancora stato rivelato il titolo.

Netflix Italia in cerca della sua identità

Il colosso dello streaming è ormai la punta di diamante dell'intrattenimento e, con una continua evoluzione dei contenuti, guarda minaccioso la tv generalista che tende ad arrancare. È anche vero però che in Italia il successo della piattaforma è dovuta in gran parte al consenso del pubblico verso i prodotti internazionali, più che i contenuti originali. Netflix Italia infatti fatica ancora a trovare una sua linea, una sua identità ed è in attesa di un prodotto forte che possa renderla riconoscibile agli occhi esterni. Ancora piuttosto debole sulla serialità, il successo dei contenuti migliori si deve più che altro a personalità forti come ad esempio quella di Zero Calcare e chissà, forse lo si dovrà ad Alessandro Cattelan in arrivo il 18 marzo su Netflix. Certo è che il reality è un'arma a doppio taglio, che potrebbe affossare la piattaforma sin dagli esordi di questo genere.