I concorrenti squalificati dai reality italiani, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi Quella di Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi 2022 segna l’ultima di una lunga serie di squalifiche nella storia dei reality italiani, ecco tutti i concorrenti espulsi fino ad oggi.

A cura di Gaia Martino

Quella di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna all'Isola dei Famosi è l'ultima di una lunga serie di squalifiche che hanno scritto pagine e pagine dei reality italiani. Quasi non è più una novità che i concorrenti dei programmi inciampino in espressioni offensive o ingiuriose in diretta televisiva e vengano puniti con l'espulsione diretta. Il Grande Fratello Nip ha fatto da apripista con Guido Genovesi che dopo aver imprecato durate una puntata a seguito di una reazione nervosa, fu costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà. Nello stesso anno, nella prima edizione di La Fattoria anche Roberto Da Crema fu espulso per bestemmia. Da lì tra GF, soprattutto Vip, e Isola dei Famosi, la squalifica è diventata quasi un'abitudine per i telespettatori.

Le squalifiche per bestemmia nei reality italiani

Dopo Guido Genovesi, la squalifica toccò a Mirko Sozio, nell'ottava edizione del Grande Fratello, sempre per bestemmia. Nella decima Massimo Scattarella che tornò anche nell'undicesima edizione, ed anche in quella fu escluso. Seguono Pietro Titone, Nathan Lelli, Daniel Mkongo, tutti loro squalificati dal format Nip del reality più famoso d'Italia. Con l'era del Grande Fratello VIP si è rinnovata la squalifica per imprecazione, ricordiamo quella di Marco Predolin che fu particolarmente discussa, quella di Gianluca Impastato, di Stefano Bettarini dopo appena tre giorni dal suo ingresso, poi di Denis Dosio. Massimo Ceccherini ha inaugurato il "bestemmia gate" all'Isola dei Famosi, nella quarta edizione condotta da Simona Ventura: l'attore oltre che con l'espulsione, pagò ben 100 mila euro di multa la gaffe.

Le espulsioni per frasi offensive o sessiste

Ma le imprecazioni non sono state le uniche cause di espulsione per i concorrenti. Tanti sono i volti che furono costretti ad abbandonare i reality a cui partecipavano per comportamenti scorretti o frasi violente e offensive. In molti ricorderanno del caso Clemente Russo, eliminato dal Grande Fratello VIP in seguito i commenti su Simona Ventura fatti durante una conversazione con Stefano Bettarini. E ancora quello di Luigi Mario Favoloso che indossò una maglia con sopra scritta una frase sessista che gli costò la squalifica. E lo scivolone di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna all'Isola dei Famosi, a due giorni dall'inizio della sua avventura, conferma la tesi che la bestemmia (o la frase ingiuriosa e offensiva) nei reality è ormai un (molto poco edificante) format a sé.