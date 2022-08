Ultimi gossip su Ilary Blasi: “Il ritorno all’Università e il cambio look per non somigliare a Noemi” Secondo il settimanale DiPiù, Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare all’Università e a cambiare radicalmente look pur di non somigliare più a Noemi Bocchi, presunta nuova compagna di Francesco Totti.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi e Noemi Bocchi

Ilary Blasi, dopo un lungo e rilassante soggiorno in Tanzania, si sta godendo l'aria fresca e il panorama incantevole di Cortina. Intanto, da un giornale all'altro, continuano a rimbalzare varie indiscrezioni che la riguardano. Gli ultimi gossip sul suo conto la vedono intenzionata a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, tornando all'Università e stravolgendo il suo look pur di non somigliare più a Noemi Bocchi, la presunta nuova compagna di Francesco Totti. Intanto, la conduttrice tace e continua a godersi le sue vacanze.

Ilary Blasi vorrebbe tornare a studiare

Sembra che Ilary Blasi studiasse Scienze della Comunicazione prima di conoscere e innamorarsi di Francesco Totti. Dopo il loro matrimonio avrebbe deciso di lasciare gli studi. Sulle pagine del settimanale DiPiù, si parla della sua presunta intenzione di tornare a studiare: "Ilary si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio e gli amici sostengono che ora voglia riprendere gli studi e dedicarsi finalmente a se stessa".

Ilary Blasi sarebbe pronta a dare un taglio alla sua lunga chioma

È sempre il settimanale DiPiù a sostenere che Ilary Blasi, dopo aver sentito rimarcare più volte la somiglianza tra lei e la presunta nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, starebbe meditando di cambiare look. Sulle pagine del settimanale si legge:

‘Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look'. Al momento la 41enne è sempre uguale – forse è alla ricerca del taglio più giusto – ma nei prossimi mesi potrebbe sorprenderci.

E mentre chi si occupa di cronaca rosa fa a gara per aggiungere un nuovo tassello alla rottura più chiacchierata degli ultimi tempi, Ilary Blasi e Francesco Totti se ne stanno in silenzio. Almeno per il momento.