Morta la figlia della star dei Soprano John Ventimiglia, Odele aveva 25 anni Si è spenta a soli 25 anni Odele Ventimiglia, figlia di John Ventimiglia star della serie “I Soprano”. La ragazza aveva 25 anni e solo tre mesi fa aveva dato alla luce la sua primogenita.

A cura di Ilaria Costabile

È morta a soli 25 anni Odele Ventimiglia, figlia del noto attore e star della serie "I Soprano", John Ventimiglia. La ragazza è deceduta lo scorso 12 gennaio, ma la notizia della sua scomparsa è stata resa nota solo questa settimana. I funerali, come annunciato dalla madre Belinda Cape, si sono svolti nella giornata di ieri 26 gennaio a New York.

L'annuncio della scomparsa sui social

Non sono state rese note le cause del decesso, ma solo tre mesi fa la giovanissima Odele aveva dato alla luce la sua primogenita, Shiloh. A diffondere la notizia sui social è stata la madre della ragazza che ha scritto un post su Facebook pubblicando uno scatto della figlia, parlando a nome dell'intera famiglia e scrivendo:

È col cuore spezzato che mi trovo a dover postare l'annuncio del funerale della nostra cara Odele. Io e sua sorella Lucinda siamo state sopraffatte dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto, e dai vostri ricordi di quanto Odele fosse amata per così tanti. Odele era molto amata, e lascia un enorme vuoto nella nostra vita.

La donna, poi, continua il suo messaggio fornendo delle indicazioni dettagliate sul posto in cui si è tenuta la cerimonia per salutare un'ultima volta la 25enne, di cui non sono stati resi noti i motivi di questo improvviso decesso e ha infine aggiunto: "Odele è sopravvissuta a sua sorella, Lucinda Ventimiglia, sua madre, Belinda Cape, suo padre John Ventimiglia, e la sua amata figlia Shiloh". Come specificato nel messaggio su Facebook, la famiglia ha chiesto al posto di omaggi floreali una donazione ad un fondo per sostenere l'educazione della piccola, vista la scomparsa precoce della madre.

Il ricordo della sorella

Anche la sorella, Lucinda, come riportato sulle pagine di PageSix, ha ricordato commossa Odele condividendo una sua foto: "Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo tutti. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa". La ragazza, parlando del ricordo dei suoi cari ha poi aggiunto: "Io e la mia famiglia siamo così grati per tutte le cure e il supporto che abbiamo ricevuto durante questo periodo impossibile, non è mai stato più chiaro quanto significasse per così tante persone".