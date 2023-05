Damiano dei Maneskin con i capelli rosso fuoco: il nuovo colpo di testa a fine del tour Damiano David dei Maneskin è tornato a sorprendere i fan dopo la fine del tour. Qualche giorno fa era tornato biondo ma ora ha messo in atto un nuovo colpo di testa puntando sul rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno appena portato a termine il loro Loud Kids Tour: hanno fatto il giro dell'Europa in pochi mesi, recuperando le date che erano state rimandate in piena pandemia e registrando sempre il sold-out a ogni concerto. Ora si godono un po' di meritato riposo ma non per questo hanno abbandonato i fan, anzi, continuano ad aver un rapporto diretto con loro attraverso i social. Il frontman Damiano David, in particolare, ha sorpreso tutti con l'ennesimo colpo di testa: dopo il ritorno al biondo platino, ora ha provato il rosso fuoco.

Il nuovo look di Damiano David

Damiano David si sta godendo il relax post-tour ma, nonostante sia lontano dai riflettori, non smette di sorprendere e di provocare i fan. Aveva celebrato la fine dei concerti con i Maneskin con degli audaci scatti di nudo (nei quali però aveva sfidato la censura con un cuoricino sulle parti intime), poi ha fatto visita al parrucchiere per tornare biondo come qualche mese fabiondo come qualche mese fa. Ora ha messo in atto un nuovo colpo di testa: è tornato dal parrucchiere e si è tinto i capelli di rosso fuoco, non rinunciando al taglio rasato che sfoggia ormai da quasi un anno.

Damiano David con i capelli rossi

La reazione dei fan ai capelli rossi di Damiano

Per rivelare ai fan il suo nuovo e drastico cambio look Damiano ha posato in accappatoio bianco sullo sfondo di una camera d'albergo. Si è scattato dei selfie e si è lasciato immortalare con il volto sorridente e soddisfatto in questa nuova versione che non può passare inosservata, vista il colore molto acceso della tintura.

Damiano con i capelli rossi e i tatuaggi in vista

Nella didascalia ha poi scritto semplicemente: "Non una bandiera rossa". La reazione dei fan? C'è chi lo ha paragonato a una fragola, chi si è divertito a prenderlo in giro per queste rivoluzione continue ed estreme, la cosa certa è che di sicuro continuerà a lungo a far parlare di lui in versione "red hair".