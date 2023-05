Damiano dei Maneskin schiarisce i capelli e torna biondo: “Blondiano is back” Nuova trasformazione per Damiano David. Il frontman dei Maneskin non ha resistito e a distanza di settimane è tornato ai capelli biondi.

A cura di Giusy Dente

Ieri, per festeggiare la fine del tour, Damiano David ha condiviso sui social una foto che lo ritraeva completamente nudo, con una emoticon a coprirgli le parti intime. Si trattava probabilmente di una foto d'archivio, visto il dettaglio dei capelli decolorati presenti nello scatto "celebrativo". Il frontman dei Maneskin dopo un breve periodo coi capelli biondi, era da settimane tornato al suo castano naturale. Eppure la vecchia foto deve avergli dato lo spunto per cambiare di nuovo look. Non ha resistito alla tentazione di schiarire nuovamente i capelli, ancora più di prima.

I recenti cambi look di Damiano David

Il primo drastico cambio di immagine di Damiano David è stato uno choc per i fan, abituati a vederlo da anni coi capelli lunghi. All'improvviso il frontman dei Maneskin ha sorpreso tutti con taglio netto, rasato, realizzato a gennaio scorso in concomitanza con l'uscita del singolo Gossip. Il secondo colpo di testa è stato sfoggiare i capelli biondi, che poi ha sostituito con una colorazione provvisoria viola, prima di tornare alla sua tinta naturale. Nel dare addio al biondo platino ha sottolineato il bisogno di fare qualcosa di stupido, ogni tanto, di sopra le righe. Evidentemente il biondo gli era rimasto particolarmente nel cuore, visto che a distanza di settimane lo ha riproposto.

Damiano dei Maneskin torna biondo

"Blondiano in back": con queste parole Damiano David ha annunciato di essere tornato ai capelli biondi. Il frontman dei Maneskin è piuttosto restio ai selfie, scherza sempre sul fatto che sia poco abile e farli. Stavolta ha fatto uno strappo alla regola, per una giusta causa. Nella foto ha i capelli chiarissimi, biondo platino, ancora più chiari di quelli sfoggiati settimane fa. Il contrasto con le sopracciglia scure è evidente e rende il suo sguardo penetrante ancora più profondo.