Damiano dei Maneskin con i capelli viola: “Fare qualcosa di stupido”

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David, il frontman dei Maneskin, non è solo una dei cantanti più famosi al mondo, è anche una vera e propria icona di stile e riesce a far parlare di sé ogni volta che sfoggia un nuovo look. Se agli esordi della carriera sembrava non poter fare a meno dei suoi capelli lunghi e sauvage, ora le cose sono cambiate: da qualche mese a questa parte ci ha "dato un taglio" rasandosi a zero e apparendo quasi irriconoscibile. Complice il fatto che la chioma cresce con una certa velocità, ultimamente si sta divertendo a rivoluzionare il suo colore naturale con una certa frequenza: ecco il nuovo (ed estremo) colpo di testa messo in atto dal cantante.

Damiano David dice addio al biondo

Solo qualche giorno fa Damiano dei Maneskin si era mostrato alle prese con un cambio look drastico, con un'audace tintura bionda si era divertito a paragonarsi a uno degli ‘Nsync, aggiungendo così un tocco anni 2000 alla sua immagine. La chioma platino, però, non deve averlo convinto abbastanza, visto che proprio nelle ultime ore ha ancora una volta rivoluzionato l'hairstyle. Sarà perché intende far parlare di sé o perché semplicemente il taglio rasato gli permette di non preoccuparsi troppo di ogni tipo di cambiamento, ma la cosa certa è che le trasformazioni hair sono diventate la sua più grande passione. Il nuovo colore? È uno dei must della primavera.

Damaino David cambia look

Il nuovo look di Damiano dei Maneskin

Il viola è tra i colori più in voga della bella stagione e Damiano David sembra saperlo bene: qualche ora fa ha realizzato un brevissimo video selfie nel quale ha sfoggiato un'inedita chioma violet. Ha ancora i capelli rasati ma la nuance è completamente opposta al biondo platino di qualche giorno fa. Nella didascalia ha poi scritto: "Let do something stupid", ovvero "Fare qualcosa di stupido", facendo riferimento proprio al colpo di testa sopra le righe. Quanto durerà questa nuova acconciatura del cantante? L'unica cosa certa è che col suo fascino irresistibile riesce a incantare tutti in ogni versione.

