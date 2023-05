Damiano dei Maneskin nudo festeggia la fine del tour: sfida la censura col cuore sulle parti intime È terminato il Loud Kids Tour europeo dei Maneskin e Damiano David ha celebrato il traguardo sui social. Cosa ha fatto? Ha posato nudo sfidando la censura di Instagram con un cuore sulle parti intime.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno conquistato il mondo con il loro rock negli ultimi 2 anni e, nonostante il tempo che passa, continuano a dominare le classifiche, registrando il sold-out a ogni concerto. Il weekend è stato molto importante per la band: è arrivato al termine il Loud Kids Your che li ha visti esibirsi per 3 mesi in 24 diverse città d'Europa per un totale di 32 live. Per loro è arrivato il momento del meritato riposo e sui social non hanno esitato a documentare il ritorno alla "normalità". Il frontman Damiano David, in particolare, ha pensato bene di celebrare il traguardo con un gesto audace che ha fatto impazzire i fan: ecco cosa è accaduto su Instagram.

Le foto di Damiano David nudo

Qualche giorno fa i Maneskin si sono esibiti a Tallinn e hanno chiuso il Loud Kids Tour europeo, in occasione del quale hanno recuperato tutti i concerti che erano stati rimandati a causa della pandemia. Damiano David ha approfittato di questo periodo di riposo per tornare a Roma e per trascorrere del tempo con la fidanzata Giorgia Soleri ma non per questo si è dimenticato dei fan. È proprio a loro che ha dedicato degli scatti in cui è apparso steso sul letto completamente nudo con gli addominali e i tatuaggi in vista. Nella didascalia ha poi scritto: "Il tour è finito significa che starò nudo a fumare canne tutto il giorno". Considerando il fatto che ha i capelli biondo platino come qualche settimana fa e che sul petto non ci sono ancora i nuovi tatuaggi hentaii, si tratta di foto d'archivio (ma che riescono a spiegare perfettamente il suo stato d'animo).

Damiano David nudo

Damiano sfida la censura di Instagram

I Maneskin non sono nuovi alle provocazioni, basti pensare che sia sui social che sui palcoscenici internazionali lasciano spazio a stile genderless, outfit ribelli e nudità. Se fino ad ora la più irriverente era stata Victoria con le sue foto in topless, ora a farle concorrenza è arrivato Damiano. Ha sfidato la censura di Instagram posando nudo ma ha pensato bene di coprire le parti intime con un cuoricino nero. Sarà perché voleva evitare che gli scatti venissero rimossi o perché semplicemente intendeva dare vita a un sensuale effetto vedo-non vedo, ma la cosa certa è che il cantante ha fatto impazzire i fan. Come resistere al suo fascino irresistibile?