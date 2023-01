Damiano David nudo per il lancio di Gossip: sfida la censura con la stella sulle parti intime I Maneskin hanno lanciato un nuovo singolo, si intitola Gossip ed è destinato a scalare le classifiche. Per celebrare l’evento Damiano si è spogliato e ha posato completamente nudo sui social.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera da quando hanno vinto Sanremo nel 2021 e, oltre a girare il mondo in tour, riescono a scalare le classifiche con ogni hit che lanciano. Concerti sold-out, look che diventano iconici, bagni di folla a ogni apparizione pubblica: il successo della band romana sembra essere decisamente inarrestabile. Da qualche ora a questa parte, inoltre, sono tornati con un nuovo singolo, si intitola Gossip ed è destinato a diventare da record. Il frontman Damiano David aspettava con ansia questo momento e, dopo essersi rasato i capelli a zero, è tornato sui social senza veli per celebrare l'ennesimo traguardo.

La foto di Damiano nudo

Sul profilo dei Maneskin nelle ultime ore è stato annunciato il lancio di Gossip e a celebrarlo "col botto" è stato Damiano. Già nei giorni scorsi aveva dato una piccola anticipazione del video mostrandosi alle prese con un taglio di capelli drastico e, dopo aver posato a petto nudo con la testa rasata, è tornato a lasciarsi immortalare senza veli. Al motto di "Domani ci sarà un'altra sorpresa" è apparsa completamente nudo sullo sfondo di una sala di registrazione. Dietro di lui c'è la batteria di Ethan con il logo Maneskin, un maxi amplificatore e delle birre vuote, ma ad attirare le attenzioni dei fan sono stati la sua silhouette impeccabile, i suoi addominali scolpiti e i suoi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Damiano David a petto nudo

Damiano dei Maneskin contro la censura di Instagram

Damiano non indossa assolutamente niente a parte una serie di collane di perle che gli cadono sul petto ma è riuscito a evitare la censura di Instagram con un espediente particolare usato spesso anche dall'amica e collega Victoria De Angelis. Il cantante si è coperto le parti intime con una grossa emoticon a forma di stella total white ma, nonostante ciò, ha lasciato davvero poco all'immaginazione. Capelli rasati, piercing ai capezzoli e sorriso stampato sulle labbra: Damiano riesce a essere irriverente e rock anche quando posa completamente nudo. Quale altra sorpresa avrà riservato ai fan con il lancio di Gossip?