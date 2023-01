Damiano dei Maneskin a petto nudo coi capelli rasati: la rivoluzione di stile è dark Damiano dei Maneskin si è tagliato i capelli a zero ma solo nelle ultime ore ha debuttato sul suo profilo social in questa nuova versione. Tra tatuaggi in vista, cintura borchiata e hair look inedito, il nuovo stile è dark.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David, il frontman dei Maneskin, è tornato a far parlare di sé alla vigilia del lancio di un singolo inedito intitolato Gossip. Questa volta i look dall'animo genderless e l'innegabile talento non c'entrano nulla, il cantante è finito al centro dell'attenzione dei media per un "colpo di testa" estremo: ha sorpreso i fan tagliandosi i capelli a zero e apparendo sui social in una versione super rinnovata. Da quando ha debuttato sul palcoscenico di X-Factor a oggi non aveva mai osato tanto in fatto di hair look, anzi, aveva reso la chioma lunga uno dei suoi "marchi di fabbrica, ma ora le cose sono cambiate: ecco il nuovo stile dark e ribelle del leader della band rock romana.

Damiano David posa a petto nudo

Sarà perché aveva voglia di cambiare o perché semplicemente necessitava di una trovata di marketing shock per sponsorizzare al meglio l'uscita di Gossip, ma la cosa certa è che Damiano si è tagliato per la prima volta i capelli a zero, apparendo quasi irriconoscibile sui social. Qualche giorno fa si era mostrato tra le "grinfie" di Thomas mentre quest'ultimo aveva il rasoio tra le mani ma è nelle ultime ore che ha fatto davvero il suo debutto su Instagram in questa nuova versione. Al motto di "Non comportarti come se non lo sapessi", il cantante si è lasciato immortalare a petto nudo su uno sfondo verde, lasciando tutti senza fiato con la sua innata sensualità e annunciando il lancio di Gossip il prossimo 13 gennaio.

Damiano con i capelli rasati

Il nuovo stile di Damiano

Pantaloni di pelle, cinturone borchiato, orecchini a cerchio e petto nudo che lascia in vista piercing ai capezzoli, tatuaggi e addominali scolpiti: la prima foto col nuovo hair look postata da Damiano sul suo profilo è all'insegna dello stile dark e sensuale. Il viso è illuminato solo in parte ma lo sguardo profondo riesce ad sfondare lo schermo, a prova del fatto che i capelli rasati non hanno affatto intaccato il suo fascino. Se da un lato la fidanzata Giorgia Soleri ha definito il cantante un "Bono raro" in questa nuova versione, sono stati molti i fan che non hanno apprezzato la piccola rivoluzione hair e che non vedono l'ora di rivederlo col caschetto selvaggio. Il cambio di stile improvviso sottintenderà l'arrivo di grandi novità anche dal punto di vista professionale?