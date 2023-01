Damiano David aspirante Brad Pitt: i capelli rasati si ispirano all’attore “Brad Pitt wannabe”: sembra che il nuovo look di Damiano David, coi capelli rasati, sia ispirato all’acconciatura dei primi anni Duemila dell’attore.

A cura di Giusy Dente

I Maneskin sanno come sorprendere i loro fan. L'ultima trovata è stato il "matrimonio" messo in scena a Palazzo Brancaccio e celebrato da Alessandro Michele, l’ex direttore creativo di Gucci. Con queste nozze simboliche la band ha sancito un'unione nel nome della musica: i quattro membri del gruppo, rigorosamente vestiti di bianco, si sono promessi fedeltà eterna nel segno del rock. L'evento è stato organizzato per promuovere il nuovo disco Rush!, preceduto dal lancio del brano Gossip. La presentazione di questo singolo è stata accompagnata da un'altra sorpresa: un inaspettato cambio look del frontman.

Brad Pitt nel 2004

Il nuovo hair look di Damiano

I fan dei Maneskin erano abituati alla chioma lunga di Damiano, fedele sin dai tempi di X Factor alla capigliatura folta. Nessuno si aspettava un cambiamento così drastico e invece il frontman della band ha stupito tutti con un nuovo hair look, un taglio netto che ne ha stravolto l'aspetto. La nuova acconciatura è coi capelli rasati. Ma a chi si è ispirato il cantante?

Instagram @ykaaar

Damiano David come Brad Pitt

I capelli rasati di Damiano sono forse il risultato di una fonte d'ispirazione ben precisa, dichiarata dal cantante stesso: Brad Pitt. Nella sua carriera l'attore ha sfoggiato acconciature diversissime, adattandosi di volta in volta ai personaggi interpretati nei molteplici film che lo hanno visto protagonista. In Figh Club per esempio, Tyler Durden aveva i capelli corti. Viceversa in Vento di passioni e Intervista col vampiro erano lunghi fino alle spalle.

Dalla chioma biondo platino al ciuffo ribelle, dal pizzetto alla barba fino allo chignon basso, l'attore è passato anche per il taglio rasato. Lo ha sfoggiato nel 2004, in particolare. E Damiano David è tornato indietro proprio di 19 anni, ripescando quel hair look e facendolo proprio. "Brad Pitt Wannabe" ha scritto su Instagram, condividendo con fan e follower alcuni scatti in giacca e camicia leggermente sbottonata, con tattoos in vista e gioielli al collo, fiero della nuova acconciatura.