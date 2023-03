Victoria dei Maneskin posa in topless: “censura” sul capezzolo e tatuaggio all’inguine in mostra Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è tornata a posare in topless. Sebbene abbia “censurato” il capezzolo con un raggio di luce, ha lasciato il nuovo tatuaggio all’inguine in vista.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera e sui social non esitano a documentare il successo del tour. I quattro sono diventati veri e propri divi internazionali e non sorprende che contino milioni di followers. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stata la bassista Victoria De Angelis. Dopo essersi esibita sul palco in minidress e stivali cuissardes pitonati, è tornata a posare in topless . Sebbene si sia "auto-censurata", ha pensato bene di lasciare in bella vista il tatuaggio all'inguine fatto di recente. Ecco gli scatti provocatori della musicista.

La foto in topless di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis ha la passione per i provocatori scatti in topless e spesso sui social allieta i suoi fan con scatti e selfie che lasciano poco spazio all'immaginazione. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, immortalandosi nello specchio della camera da letto con indosso solo una collana col pendente a forma di croce e una camicia nera portata sbottonata. Non si sa se è in una camera d'albergo o tra le mura domestiche, ma la cosa certa è che ha rivelato la silhouette impeccabile. Ha lasciato uno dei due seni nudi, anche se ha coperto il capezzolo con una emoticon a forma di raggio di luce. L'obiettivo? Evitare la censura di Instagram nonostante si tratti di una foto iper sensuale.

Victoria De Angelis in topless

Victoria mostra il nuovo tatuaggio

Lo scorso febbraio Victoria aveva fatto un nuovo tatuaggio all'inguine ma solo ora lo ha mostrato in primissimo piano sul suo profilo social. Nello scatto in topless, infatti, ha indossato anche un tanga blu elettrico dai dettagli in pizzo, un modello così sgambato da rivelare chiaramente il disegno che si è lasciata imprimere sulla pelle.

Il tatuaggio all’inguine di Victoria

Nella didascalia ha scritto semplicemente "Brucia", facendo riferimento allo scorpione tatuato, il cui morso potrebbe essere mortale. Insomma, la bassista dei Maneskin ne sa una più del diavolo in fatto di provocazioni: in quanti sono impazziti di fronte queste nuove foto?