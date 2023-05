Damiano dei Maneskin ha tre nuovi tatuaggi: gli irriverenti disegni ispirati agli hentaii giapponesi Damiano David, il frontman dei Maneskin, è tornato a tatuarsi. Lo ha fatto durante i concerti in Danimarca e ha rivelato il risultato sui social: ecco i nuovi tattoo “irriverenti” del cantante.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono impegnatissimi con il Loud Kids Tour: dopo aver recuperato le tappe italiane che erano state rimandate nel 2021 a causa della pandemia, ora sono partiti alla conquista dell'Europa. In ogni data registrano il sold-out e non sorprende che vengano sempre accolti da migliaia di fan. Negli ultimi giorni sono volati in Lussemburgo e Danimarca e, stando a quanto documentato sui social, hanno messo in atto diversi "colpi di testa". Sia Victoria De Angelis che Damiano David hanno deciso di aggiungere dei nuovi tatuaggi alle loro collezioni: se da un lato la bassista ha puntato su qualcosa di irriverente sfidando i tabù, il cantante ha preferito rendere omaggio a una delle sue passioni.

Chi ha tatuato Damiano

Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha sempre avuto la passione per i tatuaggi: basta guardarlo a petto nudo per capire che da sempre sente il bisogno di imprimere sulla pelle disegni e scritte indelebili legate a momenti e traguardi importanti della sua vita. Di recente lo ha fatto ancora e ha documentato tutto su Instagram. Si è rivolto a un famoso tatuatore di Copenaghen che sui social si fa chiamare @smoughenjoyer e ha continuato a "riempire" il busto con disegni originali. Cosa raffigurano i nuovi tattoo? Sono tre silhouette femminili in stile manga, una è una coniglietta, un'altra è una topina e l'ultima sembra essere una fata.

Damiano David si fa tatuare

Il riferimento agli hentaii

Non è la prima volta che Damiano rende omaggio alla passione per i manga con dei tatuaggi, lo aveva già fatto di recente imprimendo sulla pelle un disegno ispirato a Eren Jager di Attack on Titan. Ora ha osato un tantino in più e a rivelarlo è stato il tatuatore, che nella didascalia del post social ha dato qualche dettaglio in più sulle tre donne tatuate. Ha descritto i disegni con queste parole: "3 Sassy sisters". Di chi si tratta? Delle famose protagoniste di alcuni hentaii giapponesi, ovvero la versione "hot" dei classici manga. Insomma, così come la collega e amica Victoria, anche lui ha puntato sull'irriverenza, anche se in modo un tantino più velato. Ora starà già pensando al prossimo tatuaggio?