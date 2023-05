Victoria dei Maneskin sfida i tabù: qual è il nuovo tatuaggio che ha fatto in tour I Maneskin sono in tour in Lussemburgo e Danimarca e Victoria De Angelis ne ha approfittato per fare un nuovo tatuaggio: ecco per quale motivo la sua scelta sfida i tabù.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono il fenomeno musicale del momento: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che hanno cominciato a girare il mondo e da allora non si sono ancora fermati, arrivando a conquistare anche l'America e l'Asia. Dopo qualche giorno di pausa legato alle vacanze pasquali, da qualche settimana hanno ripreso il Loud Kids Tour e a ogni concerto riescono a registrare il sold-out. Di recente sono stati in Lussemburgo e in Danimarca e, come da tradizione, hanno documentato tutto sui social. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la bassista Victoria De Angelis, che ancora una volta ha dimostrato di avere un animo rivoluzionario: ecco cosa ha fatto.

I Maneskin si tatuano in tour

Non è la prima volta che i Maneskin mettono in atto dei "colpi di testa" durante il tour ma è solo di recente che hanno dato il meglio di loro in fatto di audacia. Sia Damiano che Victoria hanno approfittato delle date in Danimarca e Lussemburgo per tatuarsi ancora una volta: se il cantante ha scelto di "riempire" quasi totalmente il petto, la bassista ha preferito la mano. Cosa raffigura il tatuaggio di quest'ultima? Si tratta di una scritta a caratteri fiabeschi realizzata con l'effetto puntinismo che recita "Miss Bitch". Il significato è abbastanza eloquente ed è già diventato il simbolo della sua lotta alle convenzioni.

Damiano mostra il nuovo tattoo di Victoria

Victoria De Angelis e la lotta agli stereotipi

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, non è nuova alle provocazioni, anzi, praticamente a giorni alterni sfida la censura dei social con i suoi scatti in topless. L'obiettivo? Dimostrare che non c'è assolutamente nulla di scandaloso nel nudo femminile.

Il nuovo tatuaggio di Victoria

Ora ha rotto un altro tabù: non ha paura di definirsi "Bitch", tanto da esserselo fatto tatuare su una zona in vista come la parte esterna della mano. Non sorprende, dunque, che nella didascalia del post social i quattro ragazzi abbiano scritto: "Giornate impertinenti in tournée". Insomma, i Maneskin sono il simbolo della modernità e della lotta agli stereotipi ed è per questo che sono amati ormai in ogni parte del mondo.