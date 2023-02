Victoria inaugura il nuovo tour dei Maneskin con un tatuaggio: “Eskifosa per sempre” Da appassionata di tattoos Victoria De Angelis ne ha aggiunto un altro alla collezione. Si tratta di una scritta realizzata accanto a un tatuaggio preesistente.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver infiammato il palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo e aver preso parte alla sfilata di Gucci della Milano Fashion Week, i Maneskin sono tornati ai loro impegni con la musica dal vivo. La band è prontissima per affrontare delle settimane impegnative, quelle del Loud Kids Tour europeo. Il concerto di apertura si è svolto a Pesaro il 23 febbraio, poi è stata la volta di Torino sabato 25 febbraio. Seguiranno show in Olanda, Belgio, Germania e Francia, per poi tornare in Italia da Nord a Sud del Paese, in tutte le principali città (Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Milano). Per festeggiare il successo del debutto, Victoria ha aggiunto un nuovo tattoo alla sua collezione.

Victoria De Angelis fan dei tatuaggi

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ama i tatuaggi e ne ha diversi sul corpo, alcuni realizzati davvero di recente. Proprio pochi giorni fa ha condiviso sui social, con fan e follower, i dettagli dei nuovi disegni: uno scorpione stilizzato all'altezza delle anche (dalla parte destra) e un tribale appena sotto la spalla destra. Questi due si sono aggiunti a quelli già esistenti, risalenti a diverso tempo fa: un drago sulla mano destra, un lower-back tattoo tribale, un cuore trafitto da una freccia, un teschio nella parte interna del braccio sinistro. Proprio qui, appena al di sopra del teschio, ha ben pensato di aggiungere anche una scritta.

Victoria aggiunge una scritta a un tattoo

Forse per festeggiare il Loud Kids Tour e in qualche modo renderlo indelebile nei ricordi imprimendolo simbolicamente sulla pelle, Victoria De Angelis ha fatto un nuovo tatuaggio. La bassista ha mostrato a fan e follower la nuova scritta, condivisa sui social anche dal tatuatore che l'ha realizzata. La parola "eskifosa" (realizzata dal tatuatore Geneocida) è stata posizionata appena sopra il tatuaggio preesistente del teschio.

I fan, su Twitter e Instagram, stanno cercando di sciogliere il mistero legato al significato di questa parola, che infatti la musicista non ha ancora spiegato. Sembra però molto convinta della scelta di scriversela sul corpo. "Eskifosa forever" ha commentato sotto al suo stesso post, in risposta al commento del tatuatore.