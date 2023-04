Damiano dei Maneskin torna a tatuarsi: il significato del nuovo tatuaggio ispirato ai manga Damiano David è tornato a tatuarsi, lo ha fatto durante la breve pausa lavorativa a Roma. Cosa raffigura il nuovo tatuaggio che si è lasciato imprimere sul braccio?

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno girando il mondo con la loro musica da circa due anni ma, complici i "recuperi" dei concerti italiani e le recenti vacanze di Pasqua, hanno messo temporaneamente in pausa il Load Kids Tour. Il frontman Damiano David ne ha approfittato per tornare nella sua amata Roma e, tra passeggiate in centro e giornate in famiglia, ha anche trovato il tempo di fare visita al tatuatore di fiducia. Ha aggiunto un nuovo disegno indelebile alla sua "collezione", mostrando il risultato finale solo a fine seduta: ecco cosa raffigura e il significato del tatuaggio che il cantante si è lasciato imprimere sul braccio.

Damiano David e la passione per i tattoo

Damiano dei Maneskin adora i tatuaggi e anno dopo anno sta coprendo sempre di più il suo corpo con disegni e scritte dal valore sia estetico che simbolico. Ha un grosso tattoo al centro del petto che celebra il successo dell'album Il ballo della vita, ha dei disegni indelebili che ha lasciato realizzare a Victoria e ha anche un maxi dragone sul fianco per ricordare il trionfo del concerto in Giappone: insomma, il cantante non ha paura di avere qualcosa di indelebile sulla pelle, anzi, a quei segni ha dato dei profondissimo valori e significati. Ora che è tornato a Roma si è rivolto a Gabriele Anakin, resident artist del Wisdomless Club, chiedendogli un'opera ispirata ai manga giapponesi da imprimere sul bicipite destro.

Damiano David alle prese col nuovo tatuaggio

Cosa raffigura il tatuaggio di Damiano

Sia Damiano David che gli altri Maneskin non hanno mai nascosto la loro passione per i manga e per gli anime, basti pensare al fatto che molti dei look che hanno sfoggiato sui palcoscenici internazionali sembrano essere ispirati ad alcuni dei più noti protagonisti dei fumetti giapponesi.

Il tatuaggio ispirato a Eren Jager di Attack on Titan

Sui social, in particolare, il cantante è stato spesso paragonato a Ren Honjo, il chitarrista dei Trapnest (la rock band dell'opera Nana). Non sorprende, dunque, che il nuovo tatuaggio sia proprio un chiaro riferimento ai manga: si tratta di un doppio primo piano di Eren Jager di Attack on Titan, raffigurato prima in forma umana, poi in forma gigante. Il frontman avrà così voluto fare riferimento alla dualità del suo carattere e alla sua capacità di "trasformarsi"?