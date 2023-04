Ethan dei Maneskin rasato a zero: cambio look radicale o Pesce d’aprile? Nelle ultime foto dei Maneskin – diventate già virali – si vede Ethan Torchio mentre mangia una pizza da solo e poi davanti allo specchio con il rasoio in mano: i fan però sperano che sia solo uno scherzo.

Non è la prima volta che i Maneskin fanno notizia con i loro camaleontici look, ma stavolta le ultime foto condivise dal gruppo hanno lasciato i fan a bocca aperta: il batterista Ethan Torchio, famoso per la lunga chioma corvina, appare irriconoscibile con i capelli rasati a zero. Ma il tempismo è sospetto: che sia solo un grande Pesce d'Aprile?

Le foto di Ethan Torchio senza capelli

Il gruppo ha fatto tappa a Bari per il tour di Rush e, a poche ore dal concerto, ha condiviso una serie di foto in cui si vede Ethan Torchio senza capelli. Un bel cambio d'immagine, considerando che i fluenti capelli neri del batterista, lunghi fino alla vita, erano la sua firma di stile. Nel carosello di foto condivise – diventate già virali – si vede Ethan ‘trascinato via' dalla security, poi mentre mangia una pizza da solo e infine davanti allo specchio, accanto a Damiano David, armato di rasoio. Pochi mesi fa era stato proprio il frontman del gruppo a tagliare i folti capelli ricci a zero: il nuovo look ‘rasato' di Damiano era stato svelato per il lancio di Gossip.

I fan: "Spero sia un pesce d'aprile"

La trasformazione di Ethan potrebbe essere l'ultimo colpo di scena di una band abituata a stupire: i Maneskin sono famosi tanto per la loro musica quanto per i look rock'n'roll, in continua evoluzione. Nella sezione commenti i commenti sono senza parole e molti sperano che sia solo uno scherzo: "Per favore, ditemi che queste foto sono solo un Pesce d'aprile". Le foto infatti sono state pubblicate il 1 aprile, giornata tradizionalmente dedicata agli scherzi (April's Fool) in molti paesi del mondo, Italia inclusa.

Nelle storie si vedono alcune foto di Ethan con la sua iconica chioma, ma risalgono alla sera del concerto, venerdì 31. Intanto il gruppo scherza con i fan, scrivendo nella didascalia: "Sh1t happens", un po' come dire: stanno succedendo cose strane. Fingere la testa calva non sarebbe neanche troppo difficile sui social, grazie a filtri che simulano l'effetto ‘bald' in modo realistico. Non resta che aspettare qualche nuovo scatto del gruppo che possa confermare o smentire il taglio di capelli (con immenso sollievo dei fan!)