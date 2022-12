I Maneskin conquistano New York: Damiano e Victoria sono icone fashion con i cuissardes stringati I Maneskin hanno conquistato New York. Nel weekend hanno tenuto il loro ultimo concerto a Manhattan e, oltre a incantare il pubblico col loro talento, hanno anche osato con dei look glamour e genderless con cristalli e cuissardes: ecco chi li ha vestiti.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro: da quando hanno vinto Sanremo nel 2021 a oggi non hanno più smesso di girare il mondo con il loro talento, dando prova di essere le nuove icone rock. Attualmente sono alle prese con il Loud Kids Tour Usa (è partito da Seattle nello stato di Washington il 31 ottobre e terminerà a Las Vegas il 16 dicembre), una tournée che sta registrando il sold out in ogni tappa. Lo scorso weekend lo hanno passato a New York, esibendosi per due serate di fronte circa 2.500 persone all'Hammerstein Ballroom nel Manhattan Center: ecco cosa hanno indossato per infiammare il pubblico della Grande Mela.

I look scintillanti per il concerto a New York

Dopo i look pitone e i completi con i tanga in vista sfoggiati durante le recenti date del tour, per la seconda tappa newyorkese i Maneskin hanno osato con gli scintillii e con i dettagli glamour. Si sono affidati ancora una volta a Gucci, Maison che li veste ormai da anni nelle occasioni importanti e che questa volta li ha fatti brillare con degli outfit di cristalli. Si sono vestiti tutti in coordinato come da tradizione, spopolando tra body, top trasparenti, guanti e pantaloni a zampa, tutti tempestati di brillantini. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, sono stati soprattutto Damiano David e Victoria David, ormai diventati le icone fashion della band.

I Maneskin in Gucci

I cuissardes diventano genderless

Se da un lato Damiano sul palco è rimasto a petto nudo con i tatuaggi in vista, Victoria ha abbinato il body scintillante con la maxi scollatura a dei micro shorts e a un paio di calze a rete total black. Qual è l'accessorio che li ha accomunati? Un paio di stivali cuissardes di pelle, un modello col tacco alto fino alla coscia e con delle sensuali stringhe sul davanti. Il frontman li ha portati sui pantaloni, mentre la bassista li ha lasciati in vista sui collant, ma tanto è bastato per renderli un capo genderless dall'innato animo glamour. Insomma, a quanto pare i Maneskin non ne sbagliano una in fatto di look e stanno riscrivendo lo stile delle rock band italiane.