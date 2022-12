I Maneskin infiammano Philadelphia: sul palco con gli abiti di pitone I Maneskin stanno conquistando il nord America, concerto dopo concerto. Si sono esibiti anche a Philadelphia, dove si sono imposti con la musica e i look.

A cura di Giusy Dente

Dopo Boston, Philadelphia: proseguono senza sosta i concerti dei Maneskin nel nord America. Il Loud Kids Tour si sta rivelando un successo e presto l'acclamatissima band farà ritorno anche in Italia, per alcune date. Il gruppo si esibirà "a casa", a Roma: ma toccheranno anche Napoli, Milano, Torino, Bari, Firenze, Bologna. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno dando il massimo sul palco, accolti con grande calore dai loro fan: i quattro stanno portando sui palcoscenici di tutto il mondo la loro musica travolgente, tanta energia e quei look sempre più originali e unici che li hanno resi famosi.

Chi firma i look dei Maneskin

Da tempo è Gucci a firmare i look dei Maneskin nelle grandi occasioni, sia ai concerti che agli eventi più glamour. La band vuole trasmettere messaggi di libertà, unicità, autenticità: Damiano e gli altri componenti della band hanno scelto di essere se stessi oltre ogni stereotipo e confine imposto, hanno scelto di non adeguarsi alle aspettative altrui, preferendo rimanere fedeli a loro stessi, sempre audaci e controcorrente. Hanno trovato piena aderenza tra i loro ideali e quelli di Alessandro Michele, il direttore creativo della Maison (ancora per poco, visto che ha annunciato che lascerà il ruolo). La Maison sotto la sua guida si è aperta a una nuova visione, si è orientata alla moda inclusiva e genderless, ha abbattuto le differenze tra uomo e donna nel guardaroba: un'estetica unica e riconoscibile.

I Maneskin con l'outfit pitonato

I Maneskin amano i look coordinati: abbinano gli outfit tra di loro in base a colori, stampe, tessuti, con tocchi sempre audaci e originali, quelli di chi non ama etichette di alcun genere, ma vuole esprimersi liberamente. Damiano lo abbiamo visto sfoggiare di tutto: si è esibito con la gonna, con le calze a rete, coi tacchi, col tanga in vista, coi pantaloni di pelle, con le giacche glitterate. E come lui anche il resto della band. Sul palco di Philadelphia hanno puntato sulla stampa animalier: tutti coi completi pitonati lucidi.

Victoria ha scelto una bralette abbinata a shorts e cuissardes, camicia di paillettes per Damiano (che ha poi sfilato durante l'esibizione), pantaloni di pelle nera per il batterista Ethan, camicia di raso a pois sotto al tailleur per Thomas. Stupire e attirare l'attenzione è un imperativo categorico per la band: cosa avranno in mente per la prossima tappa, l'attesissimo concerto di New York?