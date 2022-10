Biglietti per il concerto dei Maneskin a Roma il 20 luglio 2023: prezzi e dove acquistarli Hanno annunciato ieri due nuove date italiane: stavolta i Maneskin arrivano negli stadi e il 20 luglio saranno allo Stadio Olimpico. Ecco come comprare i biglietti.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook, per il lancio del loro ultimo singolo "The Loneliest"

Lo hanno annunciato ieri, domenica 16 ottobre, durante una puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, su Rai Tre: nel prossimo tour, dell'estate 2023, i Maneskin arrivano negli stadi con due tappe italiane. Le città scelte per i grandi eventi sono Milano, dove suoneranno il 24 luglio a San Siro e Roma: è proprio la capitale ad aprire l'esperienza italiana negli stadi, il 20 dello stesso mese.

Appuntamento, allora, alle ore 21 del 20 luglio 2023 allo stadio Olimpico per la tappa del tour che riporterà i Maneskin nella loro città: un nuovo grande evento che arriva a distanza di poco più di un anno da quello al Circo Massimo. Le vendite dei biglietti si aprono oggi, martedì 18 ottobre, alle ore 11 online. Nei punti vendita, invece, è possibile acquistarli partire da domenica 23 ottobre, sempre alle ore 11. Non si conosce ancora, invece, il costo di ogni biglietto.

Dal prossimo 26 ottobre fino a metà dicembre i Maneskin saranno impegnati con il loro Loud Kids Tour, con tappe in Messico, Canada e Stati Uniti d'America, mentre a partire da febbraio Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio torneranno in Europa per il nuovo tour, fino a metà maggio. In Italia, dove si esibiranno a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari, hanno già fatto il tutto esaurito. Le due nuove date negli stadi, però, rappresentano un'opportunità per chi è rimasto ancora senza biglietto: due eventi estivi per ascoltare la propria band preferita.

Quanto costano i biglietti per il concerto dei Maneskin allo Stadio Olimpico di Roma

Non si conosce ancora il prezzo esatto dei biglietti per il concerto dei Maneskin del 20 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Per il concerto ospitato al Circo Massimo della scorsa estate sono state prese in considerazione tre diverse fasce di prezzo: una da 46 euro, una da 63, 25 e, infine, quella più alta, da 69 euro. Per il tour della prossima primavera, che vede i Maneskin esibirsi nel Palazzo dello Sport a Roma, i prezzi sono stati leggermente più basso, da una spesa minima di 34,50 euro per il parterre fino a un massimo di 57,50 per il primo anello numerato. Oltre al prezzo del biglietto di ingresso per l'evento, però, occorre aggiungere commissioni ed eventuali spese di spedizione.

Dove acquistare i biglietti per i Maneskin a Roma online da oggi

Sveglie accese e puntate alle ore 11, allora: oggi, martedì 18 ottobre è possibile iniziare ad acquistare i biglietti online per il concerto dei Maneskin allo Stadio Olimpico di Roma. I siti da cui comprare i ticket per partecipare al grande evento del 20 luglio sono Ticketone e Ticketmaster: nel primo caso si possono acquistare biglietti per un massimo di quattro, nel secondo per un massimo di sei.

Biglietti per i Maneskin a Roma il 20 luglio 2023, quando acquistarli nei punti vendita

Se non riuscite ad acquistare i vostri biglietti online, non preoccupatevi: con qualche giorno di ritardo, arrivano anche nei punti vendita autorizzati. In questo caso, invece, l'acquisto dei biglietti per il concerto dei Maneskin allo stadio Olimpico del 20 luglio 2023 è previsto a partire da domenica 23 ottobre, sempre alle ore 11.