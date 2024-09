Il look gotico di Victoria De Angelis agli MTV Video Music Awards: l’abito trasparente è con le spine

video suggerito

Arianna Colzi

Victoria de Angelis è stata una delle star protagoniste degli Mtv Video Music Awards 2024 che si sono tenuti mercoledì 11 settembre a New York. La bassista dei Maneskin e ora anche dj ha calcato il black carpet da sola, così come ha fatto Damiano David, leader e frontman della band romana. A pochi giorni di distanza dal red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, De Angelis rivoluziona il suo look passando dal total white candido e sofisticato al total black sensuale e dalle atmosfere quasi gotiche.

L'outfit di Victoria De Angelis ai VMA's 2024

Victoria De Angelis è dark ai MTV Video Music Awards 2024. La bassista dei Maneskin opta per un look quasi gotico ma super sensuale con un abito midi nero dall'effetto trasparente, che lascia intravedere il reggicalze che sorregge le parigine trasparenti. Il vestito con drappeggio all'altezza dello scollo è ornato con una lunga linea spinata che taglia il busto per obliquo all'altezza dal petto fino ai fianchi.

Il look total black è completato da accessori super edgy, come le décolléte laccate in nero con borchie metalliche e un cuore all'altezza della caviglia a chiudere il cinturino. Gli accessori metallici, poi, danno un tocco in più al look: dai bracciali con catena al maxi bracciale con la croce, alla parure non può mancare la doppia collana con la croce, ripresa anche dal bracciale sinistro. A fare da contrasto con il vestito nero see through ci sono i lunghi capelli biondi di Victoria De Angelis, ai quali ha aggiunto delle lunghe extension.

I dettagli del look di Victoria De Angelis

Durante la serata, poi, De Angelis si è esibita sul palco dei VMA's 2024 con Halsey e la sua band, formando una band tutta al femminile, in pieno stile anni Novanta. Anni Novanta erano anche i look delle quattro, con la cantante statunitense che ha sfoggiato un taglio cortissimo rosso, un top bianco con cravatta e bermuda in denim e stivaletti All star. Anche la bassista dei Maneskin si è cambiata, optando per una t-shirt a righe trasparente, stivale in vernice e minigonna con maxi cintura. Che sia l'inizio di una collaborazione tra le due?

