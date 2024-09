Damiano David dai Maneskin al progetto solista, ecco il titolo della sua nuova avventura

video suggerito

Dopo la notizia della collaborazione con Labirinth, Damiano David, cantante dei Maneskin, ha annunciato il titolo del suo nuovo brano da solista: Silverlines uscirà il 27 settembre.

A cura di Elena Betti

Damiano David

È vero che le serie tv funzionano e la suspence conquista, e questo, Damiano David l’ha capito perfettamente. Ormai il cantante dei Maneskin ci ha catturato facendo leva sulla nostra curiosità. Era il nove settembre quando Damiano ci annunciava di voler andare “ovunque”, il primo episodio, ad oggi, di quattro. Ora l’ultimo aggiornamento aggiunge un tassello e dà la conferma definitiva al fatto che si tratti di un nuovo singolo. Nell'ultima clip del suo nuovo post su Instagram Damiano rivela il titolo del nuovo brano: Silverlines, in uscita il 27 settembre e frutto della collaborazione già annunciata con Labirinth.

Il nuovo progetto di Damiano sarà il singolo Silverlines

Siamo passati da un documentario biografico, da un film, e ovviamente, da un nuovo singolo. L’ultima è l’ipotesi che si è rivelata corretta e la conferma era già arrivata con l’annuncio della collaborazione con Labirinth, nome d’arte del londinese Timothy Lee McKenzie, cantautore e produttore di successo, noto ai più per la canzone All For Us, brano che fa parte della colonna sonora della serie tv Euphoria con Zendaya.

Il nuovo tassello aggiunto da Damiano nell’ultimo post, o a questo punto puntata, su Instagram, sembra rivelare il titolo del nuovo singolo. Nel video Damiano sembra ancora più immerso in un film quasi surrealista. Angeli, primi piani sugli occhi, Damiano visto in tutti i modi, poi la scritta su un fondo rosso: Silverlines, Damiano David, e il commento del cantante che ribadisce il titolo e ricorda la data di uscita il 27 settembre, nelle storie, inoltre lascia il link per pre salvare il brano sulle varie piattaforme.

Ma i Maneskin si sciolgono?

All’entusiasmo che coglie tutti i fan ogni volta che Damiano posta un aggiornamento sul suo nuovo progetto, segue una sorta di panico generale che porta tutti a chiedersi se, visti tutti i progetti solisti che stanno uscendo, i Maneskin si scioglieranno o no. La risposta è ancora negativa, anche se il no secco che tutti vorrebbero dai quattro componenti della band in coro, non si è ancora sentito.

Nell’ultima apparizione pubblica di Damiano e Victoria agli MTV VMAs, ai quali i due hanno presenziato per motivi diversi e separatamente, entrambi hanno rassicurato i fan. Damiano ha infatti confermato che la band sta lavorando a nuove canzoni e che non c’è pericolo di scioglimento. I progetti solisti non devono quindi preoccupare, anche Victoria, che recentemente ha pubblicato un singolo con Anitta, ci ha tenuto a calmare le acque sul futuro della band: "Abbiamo terminato il nostro tour ed è andato alla grande, quindi ora ci stiamo solo godendo un piccolo momento di relax, ma ovviamente non abbiamo ancora finito".