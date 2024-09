video suggerito

I Maneskin si sciolgono o no? Damiano David e Victoria De Angelis fanno chiarezza Damiano David e Victoria De Angelis, rispettavamente cantante e bassista dei Maneskin hanno rassicurato i fan sul futuro della band che alcuni pensavano si stesse per sciogliere.

A cura di Francesco Raiola

Damiano David e Victoria De Angelis dei Maneskin agli MTV VMAs 2024 (ph Associated Press/LaPresse)

Da mesi, con un'impennata in questi ultimi giorni, sui social sono esplose alcune voci che parlano dello scioglimento dei Maneskin. Nonostante la band abbia a poco concluso un tour mondiale, alcuni si chiedono se i progetti solisti dei membri della band possano essere preludio a qualche novità per il gruppo italiano che in questi ultimi anni ha scombussolato il mondo del rock mondiale. Damiano David, cantante della band, e Victoria De Angelis, la bassista, infatti, hanno intrapreso seriamente alcuni progetti solisti cpon la musicista che ha cominciato un lungo tour da dj oltre ad aver pubblicato da poco un singolo assieme alla popstar brasiliana Anitta, a cui si aggiunge la collaborazione con Halsey, con cui collabora in Ego, nuovo singolo della cantante americana. Il cantante della band, invece, ha annunciato un nuovo progetto che vedrà la luce il prossimo 23 settembre.

Damiano e Victoria agli Mtv VMAs

Due progetti che hanno obbligato e obbligheranno i due artisti a un periodo di pausa dalla band, almeno per quanto riguarda i live, e che subito hanno portato a speculazioni sul futuro del gruppo. Ovviamente non ci sono voci, neanche ufficiose, di separazione, ma come hanno spesso ribadito i membri della band (nel frattempo Thomas Raggi suona con Patti Smith e Tom Morello, mentre Ethan Torchio è quello che si tiene più laterale) in questi mesi e gli stessi David e De Angelis durante la loro presenza agli ultimi Mtv Video Music Awards, dove il cantante ha presentato l'esibizione di Benson Boone e la bassista ha duettato proprio con Halsey nel suo nuovo singolo.

Damiano David dei Maneskin sul futuro della band

Intervistati sul red carpet, entrambi hanno voluto rassicurare intervistatori e fan sul futuro dei Maneskin, con Damiano David che ha anche sottolineato che la band sta anche lavorando a nuove canzoni, che seguono quelle di Rush! (compresa la Deluxe Edition), l'ultimo album uscito nel 2023. Intervistato dall'Associated Press, infatti il cantante ha spiegato che "la band sta alla grande, stiamo lavorando su cose nuove, non cambierà nulla". Lo scorso anno, parlando della possibilità di un progetto solista spiegò: "Se mai avrò la possibilità di fare un progetto da solista, devo tenere a mente che è grazie a tutto quello che ho fatto con la band. Quella è la mia base. È da lì che provengo. È lì che mi sono sviluppato come artista".

Victoria De Angelis sul futuro dei Maneskin

Damiano spiegò anche che i suoi compagni di viaggio "sono tre persone che mi hanno sempre supportato e mi hanno sempre letteralmente sostenuto sul palco. E ho sempre avuto questo scudo della mia band, dei miei musicisti. Se sbaglio, loro mi salveranno. Se sbaglio loro, io li salverò". Parlando a Entertainment Tonight, infatti, il cantante ha anche voluto sottolineare come tra le persone interessanti presenti quella sera agli Mtv VMAs ci fossero anche i suoi compagni di band. Anche Victoria De Angelis ha rassicurato sul futuro della band: "Abbiamo appena terminato il nostro tour un paio di settimane fa ed è andato alla grande, quindi ora ci stiamo solo godendo un piccolo momento di relax, ma ovviamente non abbiamo ancora finito".

Le parole di Thomas Raggi sui Maneskin

A luglio ci pensò lo stesso Thomas Raggi a parlare dei Maneskin e dell'impatto che i progetti futuri dei membri della band potessero avere sul gruppo in futuro. Il chitarrista, impegnato in quel momento con Tom Morello, disse: "Con Damiano siamo affiatatissimi e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali. Questo però non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo, anzi, stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno". Raggi ci tenne anche a sottolineare che il progetto di Damiano non sarebbe andato in conflitto con le cose della band.