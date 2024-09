Damiano David ha un nuovo progetto, ma gli altri Maneskin cosa stanno facendo?

video suggerito

A cura di Elena Betti

Damiano David vuole andare “dappertutto”, questo è chiaro. E lo è ancora di più dopo il post su Instagram di ieri in cui dà appuntamento ai fan per il 27 settembre. Per ora nulla di certo, ma la cosa più probabile è che stia lanciando il suo primo singolo da solista, una carriera che il cantante non ha mai escluso. In un’intervista al The Allison Hagendorf Show si era infatti espresso in merito alla questione senza escludere questa possibilità. “Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho". Progetti da solista quindi sì, ma sempre legato alla band che l’ha portato al successo, una posizione che sembra la stessa per tutti e quattro i membri della band.

I nuovi progetti di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, è stata la prima a intraprendere la carriera parallela da solista. Prima l’annuncio del tour internazionale come dj, con la pubblicazione del suo primo set Victoria’s Treat, che l’ha vista impegnata in tutta Europa tra Spagna, Francia, Germania, ma anche negli Stati Uniti. Più recente è invece il suo debutto con il singolo Get Up B*tch insieme alla cantante, attrice e ballerina brasiliana Anitta, uscito il 30 agosto scorso. Una notizia che sembra essere stata presa molto bene anche dal frontman della band che sotto al post Instagram in cui le due artiste annunciavano la collaborazione e il singolo, ha commentato “Hit dell’estate”.

Thomas Raggi il chitarrista amato dai grandi del rock

Anche Thomas Raggi si è aperto a nuove esperienze, rimanendo però sempre legato ai suoi compagni. Lo scorso luglio era già stato molto chiaro riguardo la salute della band dichiarando: "Tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali. Questo però non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo, anzi, stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno". Se per lui non ci sono singoli in uscita, non mancano di certo le grandi occasioni. Pochi giorni fa il chitarrista si è infatti esibito con Patti Smith in occasione del suo concerto al Teatro Romano di Ostia Antica, a Roma. È stata l’artista stessa a chiamare il 23enne per accompagnarla con la chitarra in una delle sue canzoni più iconiche, People have the power. Prima di Patti Smith, nel 2023 anche Tom Morello aveva chiamato Thomas sul palco con lui, definendolo un “ragazzo che ama il suo strumento, un giovane chitarrista italiano che riesce a ispirare altri colleghi in tutto il mondo”.

Un Ethan più nostalgico?

Chi è rimasto più nascosto è il batterista Ethan Torchio. Il musicista, in questi mesi, per gli altri membri molto frenetici, sembra essere rimasto a Roma. Nessun progetto musicale in singolo e dal profilo Instagram del batterista si respira una certa aria di nostalgia: l’ultimo post è un carosello con alcune foto del tour mondiale 2024 della band, da solo e con i suoi compagni. Nulla che però faccia pensare a un rapporto incrinato con il resto della band, nelle storie Instagram ha infatti ripostato il reel di Damiano sull’annuncio a sorpresa del prossimo 27 settembre.