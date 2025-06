video suggerito

John Legend smentisce il concerto a Napoli del 6 luglio: “Annuncio pubblicato senza che lo sapessi, non ci sarò” John Legend non parteciperà al concerto già pubblicizzato e in vendita sulle principali piattaforme di booking, previsto per il prossimo 6 luglio a Napoli. Con una lunga Instagram story, il cantante ha chiarito di essere stato contattato per partecipare all’evento senza, tuttavia, raggiungere un accordo con gli organizzatori: “Annuncio pubblicato senza che lo sapessi. Ma non abbiamo raggiunto un accordo, quindi non ci sarò”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

John Legend non parteciperà al concerto già pubblicizzato e in vendita sulle principali piattaforme di booking, previsto per il prossimo 6 luglio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Con una lunga story pubblicata sul suo profilo Instagram, il cantante ha chiarito di essere stato effettivamente contattato per prendere parte all’evento, ma che le trattative non hanno portato a un accordo tra le parti.

La smentita ufficiale: John Legend non sarà al 4Ever Show

Il 4Ever Show, in programma il 6 e l’8 luglio in Piazza del Plebiscito a Napoli, non vedrà quindi la partecipazione di John Legend, diversamente da quanto annunciato dagli organizzatori. L’artista era stato presentato come uno degli artisti principali dell’evento, insieme a 50 Cent e Mary J. Blige.

"Ai miei fan in Italia”, ha scritto Legend su Instagram, “potreste aver visto la pubblicità di uno spettacolo a Napoli che annunciava la mia partecipazione. Quegli annunci sono stati diffusi senza la mia conoscenza o approvazione. Il mio team era stato contattato per valutare la possibilità di prendere parte all’evento, e abbiamo cercato di raggiungere un accordo con l'organizzatore. Purtroppo non è stato possibile, quindi non mi esibirò”. Il cantante ha poi aggiunto:

Apprezzo profondamente l’affetto e l’entusiasmo che mi dimostrate. Vedo i vostri messaggi e sento il vostro supporto, e significano davvero tantissimo per me. Amo passare del tempo in Italia e adoro esibirmi lì. Spero di poterlo fare di nuovo molto presto. Ma non vorrei mai che i miei fan fossero tratti in inganno o si aspettassero di vedermi a un evento a cui non prenderò parte. Mi scuso sinceramente per qualsiasi malinteso.

I biglietti sono ancora in vendita

Nonostante la smentita ufficiale dell’artista, i biglietti per la data del 6 luglio risultano ancora in vendita sulle principali piattaforme online. Secondo quanto precedentemente comunicato dagli organizzatori, Legend avrebbe dovuto dividere il palco con Mary J. Blige nella prima delle due serate del 4Ever Show.