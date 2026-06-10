Governo Meloni, l’inchiesta sul Ponte agita il centrodestra, Salvini e la premier non parlano. Oggi Cdm: news in diretta

"Noi denunciamo da anni la dannosità e l'inutilità di questo progetto che è l'unico investimento che il governo Meloni ha infilato in manovra per quattro anni, 13 miliardi di euro, per un'opera appunto che è anche dannosa dal punto di vista ambientale e non sostenibile dal punto di vista economico". La segretaria del Pd, Elly Schlein ha commentato così ieri sera l’inchiesta sulla società del Ponte sullo stretto. “Avevamo insieme ad AVS presentato noi stessi alcuni esposti su degli aspetti poco chiari, quindi bene che la magistratura indaghi faccia il suo lavoro e noi naturalmente seguiremo con grande attenzione gli sviluppi, ma già prima di questa inchiesta il governo avrebbe dovuto ripensarci perché tanti sono stati gli inciampi di questo percorso e peraltro sono al governo da quattro anni, altri investimenti in manovra non ne abbiamo visti e anche su questo mi sembra che sono bloccati. Il paese ha bisogno di ricominciare a crescere e di fare investimenti veri compresi quelli che possano migliorare la mobilità dei cittadini siciliani e calabresi in un paese che ogni giorno ti porta a lavoro con un'ora di ritardo se devi prendere i treni o il trasporto pubblico, quindi bisogna investire di più”.