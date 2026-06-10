Governo Meloni, l’inchiesta sul Ponte agita il centrodestra, Salvini e la premier non parlano. Oggi Cdm: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. L'esecutivo è stato scosso dalla notizia di una nuova inchiesta riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina, e in particolare l'accusa di corruzione nei confronti di tre indagati che avrebbero tentato di influenzare la Corte dei Conti per favorire la società Stretto di Messina. Non sono ancora arrivati commenti né da Giorgia Meloni, né da parte del ministro Salvini, principale sponsor politico della grande infrastruttura. Oggi è in programma un incontro del Consiglio dei ministri, sul tavolo diversi provvedimenti riguardanti temi disparati (tra cui fisco e AI), non si esclude che i ministro potrebbero confrontarsi anche sulla questione Ponte.
Ponte sullo Stretto, Gasparri (Fi): "Fiducia in chi deve fare indagini, no a sentenze immediate"
"Fiducia in chi deve fare indagini e accertamenti ma ‘no' alle sentenze immediate e alle speculazioni. Le grandi opere servono a rendere questo Paese più moderno e più transitabile". Lo ha dichiarato ieri sera il presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, al Tg3 sulla vicenda del Ponte sullo Stretto e sull'inchiesta per corruzione aperta dalla Procura di Roma.
Inchiesta Ponte, Schlein: "Magistratura faccia chiarezza, opera dannosa"
"Noi denunciamo da anni la dannosità e l'inutilità di questo progetto che è l'unico investimento che il governo Meloni ha infilato in manovra per quattro anni, 13 miliardi di euro, per un'opera appunto che è anche dannosa dal punto di vista ambientale e non sostenibile dal punto di vista economico". La segretaria del Pd, Elly Schlein ha commentato così ieri sera l’inchiesta sulla società del Ponte sullo stretto. “Avevamo insieme ad AVS presentato noi stessi alcuni esposti su degli aspetti poco chiari, quindi bene che la magistratura indaghi faccia il suo lavoro e noi naturalmente seguiremo con grande attenzione gli sviluppi, ma già prima di questa inchiesta il governo avrebbe dovuto ripensarci perché tanti sono stati gli inciampi di questo percorso e peraltro sono al governo da quattro anni, altri investimenti in manovra non ne abbiamo visti e anche su questo mi sembra che sono bloccati. Il paese ha bisogno di ricominciare a crescere e di fare investimenti veri compresi quelli che possano migliorare la mobilità dei cittadini siciliani e calabresi in un paese che ogni giorno ti porta a lavoro con un'ora di ritardo se devi prendere i treni o il trasporto pubblico, quindi bisogna investire di più”.
Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'inchiesta sul Ponte sullo Stretto
L'indagine per corruzione che ha colpito tre persone vicine alla società Stretto di Messina, che avrebbero tentato di influenzare le valutazioni della Corte dei Conti per facilitare la costruzione del ponte, continua ad aleggiare sul governo Meloni. Finora non è arrivata nessuna reazione né dalla premier, né dal ministro Salvini. Oggi è in programma un Consiglio dei ministri che, però, dovrebbe occuparsi di altre questioni.