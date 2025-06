video suggerito

Sangiovanni: "Ho ricominciato a fare musica, non voglio forzare le cose per non finire di nuovo in down" Sangiovanni è stato ospite di un podcast. L'attore ha parlato del suo ritiro dalle scene e del suo ritorno sul palco, raccontando la sua prima esibizione live dopo tre anni.

Sangiovanni è stato ospite di un podcast. Nel corso dell'intervista ha parlato del suo ritiro dalle scene e del primo live dopo tre anni di stop. Il cantante ha rivelato il motivo della sua pausa dal mondo della musica e ha spiegato come sta vivendo il suo ritorno in studio e sul palco.

Sangiovanni: "Il primo live dopo tre anni è stato un test"

A febbraio del 2024, a poco dalla la fine del Festival di Sanremo, Sangiovanni aveva annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica. Ospite di Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Sangiovanni ha commentato la sua esibizione risalente al 24 maggio di quest'anno sul palco del MI AMI a Milano. "È stato bello. Non suonavo in live da tre anni in uno show mio. Tre anni sono tanti. Non mi aspettavo il calore delle persone. Questa cosa che sono stato fermo mi ha un po' disabituato a vedere le persone e la loro reazione" ha rivelato l'artista. E ancora: "Ho meno aspettative di prima, è come se ripartissi un po' da zero. Ho un po' quell'idea di ricostruirmi il pubblico". Per il cantante il momento in cui "si sente più sereno" è proprio la parte dell'interpretazione dal vivo ed esibirsi al festival milanese – di solito frequentato da band e cantanti del panorama indie – è stato un modo per misurarsi con qualcosa di nuovo:

È stato un test, provare a mettermi in gioco e vedere come mi sento. Adesso ho ricominciato a fare musica ma la sto prendendo molto con calma per vedere appunto… Non voglio forzare le cose che poi magari vado in down di nuovo. La prendo con calma, mi diverto, faccio le cose che devo fare con serenità e questa era una bella sfida ed è andata bene. Sono felice, non pensavo mi ha fatto anche ricredere nella mia energia. Se fossi andato in un contesto un po' più comfort zone non sarebbe stato lo stesso.

Sangiovanni: "Mi sono fermato perché non avevo più energie"

La sua giovane età lo ha aiutato a non avere timore di staccare per un po' dall'industria musicale: "Ho paura del fallimento, ma ho 22 anni e se fallisco ho altri centomila modi per fare altro e riemergere" ha spiegato. Ha sottolineato, però, che si è trattata di una riflessione fatta "a posteriori". "Mi sono fermato perché ero in una condizione di troppa poca energia per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso" ha messo in chiaro. Parlando delle motivazioni che lo hanno spinto a stare lontano dai riflettori, ha aggiunto:

Ho fatto Amici quando avevo 17 anni e sicuramente è stato difficile gestire la carriera e anche la vita di un 17enne che cresce e magari vuole fare cose normali come prendersi cura della sua crescita. È stata una mia scelta perché a me piaceva tantissimo lavorare e all'inizio volevo fare tantissime cose, ma stavo perdendo un po' di vista la mia interiorità forse. Sono arrivato in un momento più debole, vuoi per il giudizio, vuoi per essere stato tanto esposto e per tante cose che sono successe ero scarico di energie e non avevo la forza per dire: "Vabbè, riesco ad andare avanti lo stesso. (…) Mi sentivo male, quasi in difetto a stare con le persone. Perché dicevo che io comunque sono un artista e ho tantissime fortune nella vita e non è bello che io mi faccia vedere triste, questa roba qua mi faceva rosicare.

Sangiovanni: "Ecco perché sono tornato a fare musica"

Il motivo che ha spinto Sangiovanni a tornare sul palco è stato il confronto con la sua quotidianità dopo essersi preso una pausa. Una delle cose che lo ha fatto riflettere è stato proprio il rientro nella vita di tutti i giorni, osservando come vivevano le persone intorno a lui e capendo che non era più "la sua cosa". Quel contesto non gli apparteneva più perché quel tipo di vita non riusciva a renderlo felice. "Io voglio fare musica, voglio viaggiare, conoscere posti nuovi. Quelle sono le emozioni di cui mi nutro" ha ribadito. Al momento il suo obiettivo è trovare un equilibrio: "Ora vivo a Vicenza, non sono più a Milano. Sono lontano dal caos e continuo a fare musica, faccio le mie cose e mi diverto".