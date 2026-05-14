Sangiovanni riappare sui social: “So che sono sparito, a volte la strada non è dritta. Ora mi sento bene”

Sangiovanni torna sui social media. Dopo un lungo periodo di silenzio, interrotto solo da sporadiche apparizioni, l’ex talento di Amici ha pubblicato un nuovo episodio della sua rubrica Note su YouTube. Un vlog intimo, registrato in uno studio di tatuaggi, dove l'artista ha voluto fare il punto sul suo stato di salute e sul percorso accidentato che lo sta riportando alla musica.

Il ritorno sui social: “La strada non è sempre dritta”

"Diciamo che a volte la strada non è dritta, ci sta, la vita è così", ha esordito il cantante, rivolgendosi direttamente ai suoi sostenitori che negli ultimi mesi lo hanno visto apparire e scomparire dai radar. Sangiovanni ha ammesso le difficoltà del recente passato, spiegando che la guarigione non è un processo lineare: “Volevo dirvi che mi sento bene, so che magari sono cose che vi ho già detto e poi mi avete visto sparire di nuovo. La vita ti mette di fronte a delle difficoltà, però poi ci si rialza sempre”. Oggi, il rapporto con la scrittura sembra essere cambiato: "Fare musica è di nuovo la mia terapia, la mia valvola di sfogo. Mi è mancato condividere queste cose perché mi mancava la mia arte".

Perché Sangiovanni si era ritirato

La crisi di Sangiovanni è diventata di dominio pubblico nel febbraio 2024, subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Finiscimi. In quell'occasione, con un post diventato simbolo della lotta per la salute mentale tra i giovanissimi, l'artista annunciò il ritiro dalle scene: "Non ho le energie fisiche e mentali per andare avanti", scrisse sui social, annullando il concerto al Forum di Assago e l'uscita dell'album Privacy.

Il successo arrivato a soli 18 anni con Malibu aveva generato un corto circuito: la pressione delle aspettative, l'odio social e la sovraesposizione avevano trasformato la passione per la musica in un peso insostenibile. Durante questo stop, l'ex di Amici si era allontanato dai riflettori, circondandosi della famiglia e degli amici di sempre, lontano dalle logiche del mercato discografico.

Le parole affidate a YouTube sembrano confermare che il periodo più buio sia alle spalle. Nonostante la prudenza necessaria, l'energia comunicata nel video lascia presagire un ritorno discografico ormai imminente: "Ci ho messo tutto il mio impegno per stare così e spero vi arrivi, spero vi faccia del bene come lo ha fatto a me", ha detto ancora su YouTube. Per il cantante, il prossimo progetto non sembra essere solo un album, ma la testimonianza di una rinascita personale.