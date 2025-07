Le lacrime di Lazza al concerto di San Siro: la Birkin regalata alla madre e l’abbraccio commosso col padre

Lazza allo stadio San Siro, via TikTok

Il concerto allo stadio San Siro di Milano di Lazza ha rappresentato, per l'artista milanese, un momento di commozione e riconoscenza, dapprima familiare. Un evento da oltre 3 ore di musica, con più di 40 brani in scaletta, che hanno rappresentato la strada verso El Dorado dell'autore di Sirio e Locura, i suoi due ultimi progetti. Sul palco con lui, oltre la sfilza di ospiti, da Laura Pausini ad Artie 5ive, passando per Anna, Tedua, Geolier e tanti altri, ci sono state anche le persone più vicine in questo percorso. C'è la compagna e madre di suo figlio Greta Orsingher, la nonna, ma soprattutto i suoi genitori con cui condivide le lacrime per due dei momenti più emozionanti della serata.

Lazza mantiene la promessa: regala una borsa alla madre a San Siro

Il primo arriva quando "mantiene la promessa" che aveva scritto nel singolo Re Mida, quando cantava: "Mamma, ti regalerò una Birkin, Non fermano il diavolo che ho dentro questi pimpi". Chiamata sul palco dal rapper milanese, Lazza si mostra con sua madre al pubblico, prima di dedicarle un pensiero veloce: "Vieni socia volevo farti vedere che meraviglia. Questo è merito tuo e anche se un giorno sì ci scorniamo e pure l'altro, mi sembra giusto ringraziarti. Il regalo non è niente rispetto a quello che ha sopportato in questi trent'anni". Il volume di applausi del pubblico aumenta quando compare tra le mani di Lazza una busta arancione: è quella che contiene le borse di Hermés. Le Birkin sono le più famose e iconiche del brand: il costo varia a seconda del modello, ma si va dai 7000 euro fino alle centinaia di migliaia di euro, per quelli realizzati con materiali preziosi, per le edizioni limitate.

Le lacrime di Lazza con suo padre, mentre mano nella mano canta Dolcevita

Ma non è finita qui, perché proprio nei momenti finali del concerto, Lazza si lascia andare alla commozione, che quasi cerca di nascondere sul suo volto, una missione impossibile in uno dei templi della musica italiana. Questa volta a salire sul palco è suo padre, che accompagna Lazza sulle note di Dolcevita. Mano nella mano, percorrono quasi tutto il palco, prima di lasciarsi andare, dopo la fine del brano, a un abbraccio con le lacrime agli occhi: "Le cose belle si fanno in famiglia. Questo è il secondo giorno più bello della mia vita, il primo è quando è nato mio figlio. Un applauso per mio padre". Dolcevita, come ha raccontato in alcune interviste, è il brano preferito del padre di Lazza: una dedica che suggella più di 3 ore di concerto, sicuramente il più importante, per adesso, nella carriera dell'artista milanese.