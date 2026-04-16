Attualità
video suggerito
video suggerito

È morto il bambino di 7 anni caduto dal settimo piano a Bari: era da solo in casa con la madre

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato dal settimo piano a Bari, nel quartiere San Paolo. È morto al Policlinico dopo il ricovero in condizioni disperate. Era in casa con la madre, il padre è detenuto.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato ieri sera da un balcone al settimo piano di una palazzina popolare nel quartiere San Paolo di Bari. Il cuore del piccolo ha smesso di battere intorno alle 23 al Policlinico, dove era stato trasportato in condizioni disperate subito dopo la caduta.

La tragedia si è consumata in via Leotta, periferia nord-ovest del capoluogo pugliese. Per cause ancora in corso di accertamento, il piccolo è caduto dal balcone dell’abitazione. L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono arrivati in breve tempo: il minore è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari, ma le gravi lesioni riportate si sono rivelate fatali.

Al momento dell’accaduto il bambino si trovava in casa con la madre. Il padre, secondo quanto emerso, è detenuto. Dalle prime informazioni, pare che giovanissimo, affetto da autismo, sia sfuggito per pochi attimi al controllo della genitrice, arrampicandosi sulla ringhiera del balcone dove poco dopo sarebbe caduto. Un volo di diversi metri che non gli ha dato scampo.

Leggi anche
Teneva in casa il cadavere della madre da due anni, il Comune di Muggia: "La figlia non era seguita da noi"

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e le ore precedenti alla tragedia.

IN AGGIORNAMENTO

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Trump annuncia nuovi negoziati tra Libano e Israele, Stretto di Hormuz ancora chiuso
"Ha pubblicato video sulla guerra in Iran": arrestato in Kuwait Ahmed Shihab-Eldin, docente all’Università di Bari
Come funziona il blocco degli Usa nello Stretto di Hormuz: "Intercetteremo le navi da e per i porti iraniani"
Hormuz, il vicolo cieco degli USA: "Trump è in trappola, ha iniziato una guerra senza sapere come finirla"
Cosa succede dopo il fallimento dei primi colloqui tra Usa e Iran a Islamabad: scenari e conseguenze
Giuseppe Acconcia
"Entro l'estate rischiamo gravi carenze di farmaci": l’allarme di Confindustria per la guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views