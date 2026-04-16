È morto il bambino di 7 anni caduto dal settimo piano a Bari: era da solo in casa con la madre

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato dal settimo piano a Bari, nel quartiere San Paolo. È morto al Policlinico dopo il ricovero in condizioni disperate. Era in casa con la madre, il padre è detenuto.

Immagine di repertorio.

Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato ieri sera da un balcone al settimo piano di una palazzina popolare nel quartiere San Paolo di Bari. Il cuore del piccolo ha smesso di battere intorno alle 23 al Policlinico, dove era stato trasportato in condizioni disperate subito dopo la caduta.

La tragedia si è consumata in via Leotta, periferia nord-ovest del capoluogo pugliese. Per cause ancora in corso di accertamento, il piccolo è caduto dal balcone dell’abitazione. L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono arrivati in breve tempo: il minore è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari, ma le gravi lesioni riportate si sono rivelate fatali.

Al momento dell’accaduto il bambino si trovava in casa con la madre. Il padre, secondo quanto emerso, è detenuto. Dalle prime informazioni, pare che giovanissimo, affetto da autismo, sia sfuggito per pochi attimi al controllo della genitrice, arrampicandosi sulla ringhiera del balcone dove poco dopo sarebbe caduto. Un volo di diversi metri che non gli ha dato scampo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e le ore precedenti alla tragedia.

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