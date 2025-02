video suggerito

Damiano David si mette a nudo nel video del nuovo singolo, le prime immagini di Next Summer Damiano David lancia il suo terzo singolo da solista pubblicando alcuni scatti, in cui mostra il suo corpo completamente tatuato. Il cantante romano, poi, svela anche qualche dettaglio del dietro le quinte del videoclip.

A cura di Ilaria Costabile

Damiano David lancia il suo terzo singolo da solista, dal titolo Next Summer. Se Born With a Broken Heart era un pezzo particolarmente energico, Silverlines invece piuttosto intenso a livello interpretativo, ecco che questo suo terzo brano è qualcosa di nuovo di cui il cantante non aveva fatto ancora esperienza.

Le foto di Damiano David per lanciare il suo terzo singolo

Dopo Nothing Breaks Like A Heart, canzone che nel 2018 divenne un successo mondiale cantata da Mark Ronson ft. Miley Cyrus, che Damiano ha rielaborato in un pezzo uscito per Spotify a San Valentino, ora l'artista romano lancia il suo nuovo singolo, Next Summer, pubblicando anche su Instagram degli scatti, in alcuni dei quali compare senza vestiti, lasciando intravedere la parte bassa del ventre e mostrando il suo corpo ricoperto da tutuaggi. Non è certo la prima volta che il frontman dei Maneskin appare spregiudicato sul suo profilo, ha abituato il suo pubblico, infatti, a manifestazioni anche più estreme. Non mancano, però, foto che racconti il videoclip del brano, i momenti delle riprese e

Cosa racconta Next Summer

Nel frattempo, in un'intervista rilasciata ad una testata americana, parlando del nuovo brano, l'artista romano racconta nel dettaglio cosa ha voluto raccontare in Next Summer, svelando anche quella che può essere un'interpretazione erronea dopo averla ascoltata la prima volta:

A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza.